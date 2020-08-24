蓬佩奧戴上美國旗口罩訪耶路撒冷　內坦雅胡盼與阿聯酋達成和平榜樣

▲美國國務卿蓬佩奧帶上美國國旗口罩，24日訪問以色列。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）24日戴著有美國國旗圖案的口罩抵達以色列，為了讓以色列與阿聯酋關係正常化，開始為期五天的中東之行，也呼籲其他阿拉伯國家一同效仿。此外，蓬佩奧也將與尼坦雅胡在聖城耶路撒冷（Jerusalem）討論「伊朗影響下的地區安全問題」和建立「如何加深以色列與阿拉伯地區的關係」。

美國國務院表示，蓬佩奧將先與以色列總理尼坦雅胡（Binyamin Netanyahu）會面，並在未來幾天訪問蘇丹、巴林以及這次的主角之一阿聯酋，希望能讓中東各國與以色列關係盡快建立正常外交關係。

內坦雅胡受訪時表示，這次能夠與阿聯酋達成和平的榜樣，希望其他國家在不久的將來也能夠與以色列關係正常化，「我們身處於歷史性的日子，與阿聯酋的協議達成了中東和平的新紀元。我在幾天前有看到來自阿聯酋的女孩，穿著印有以色列和阿聯酋兩國國旗的襯衫，令我感到驚訝以及感動，看到她玩耍的模樣，令我感到非常的開心。」

據《半島電視台》報導，阿聯酋這次的協議是自約旦與埃及之後，第三個與以色列正常外交關係的國家，希望透過以阿的石油貿易，有望換取以色列的石油技術，還有雙方可以建立中管道來促進旅遊業。

川普的女婿庫許納（Jared Kushner）將會帶領蓬佩奧到與以色列潛在建交國家訪問，計畫接下來先前往巴林首都麥納瑪（المنامة）會見王儲薩爾曼（سلمان بن حمد آل خليفة），和前往蘇丹會見總理哈姆多克（عبدالله حمدوك），最後抵達阿聯酋首府阿布達比（أبوظبي），與阿聯酋總統阿卜杜拉展開討論會議，畫下這趟旅途的句點。

蘇丹的發言人上周曾因擅自對建交一事發表評論，而遭到開除。發言人未經授權就表示，蘇丹已經開始就正常化關係與以色列接觸。

這次的訪問同時也計畫說服沙烏地阿拉伯向以色列商業航空公司開放領空。沙烏地阿拉伯則表示，除非以色列與巴勒斯坦人簽署和平協議，否則不會效仿阿聯酋與以色列接觸。