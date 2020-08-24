國際名廚江振誠紀錄片《初心》上映　崑山科大包場力挺講座教授

▲崑山科技大學邀請台灣首位國際名廚江振誠蒞校擔任講座教授，為力挺由江振誠主廚出演的紀錄片《初心》，崑山科大包場邀請來賓觀賞影片，市長黃偉哲也出席致詞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學新學年度，邀請到台灣首位國際名廚江振誠蒞校擔任講座教授，為力挺由江振誠主廚出演的紀錄片《初心》，崑山科大於24日包下台南國賓影城C廳，邀請200名貴賓一同觀賞影片，台南市長黃偉哲也出席致詞，江振誠主廚更親自蒞臨現場，分享技職教育的傳承與再造。

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此次電影欣賞會，崑山科大以「『初』顯國際 同『心』協力，技職教育傳承技藝－江振誠談技職教育的傳承與再造」為題，在台南國賓影城包場力挺，業界師資是技職學校重要的教學資源，該校推崇江振誠主廚在面對料理時全心投入的專注，以及堅持把事情做好的毅力與決心，因此邀請產官學界、高中職合作夥伴、媒體及校友等近200名貴賓入場觀影，敦促各界透過參與藝文活動共同交流，也認識江振誠主廚勇敢走向國際的勇氣與嚴謹的人生態度。

崑大李天祥校長表示，江振誠主廚是史上唯一摘星米其林又獲亞洲50最佳餐廳終身成就獎的台灣主廚，在全球料理界有重要地位。本校經常力邀業界大師擔任講座教授，而江振誠主廚能點頭答應蒞校指導，讓學生都相當期待。豐富的業界師資能讓學生汲取其經驗，了解職場需求，並為自己提升工作技能，業師帶來的不僅是專業技巧，還有面臨人生或職場課題時所展現的正面態度，期待學生能好好把握機會學習，將課程能量轉換為就業利器。

由新加坡導演黃程瀚耗時兩年完成的紀錄片《初心》，本月21日獨步全球搶先上映，該片記錄江振誠主廚結束新加坡米其林二星餐廳「Restaurant ANDRÉ」，並回到家鄉台灣傳承給下一代料理人的心路歷程。江振誠主廚曾被《時代》雜誌兩度譽為「印度洋上最偉大的廚師」，旗下餐廳在米其林指南、亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）皆榜上有名。他在8月份開始將擔任崑大講座教授，並擇期為餐飲管理及廚藝系學生進行廚藝示範與料理實作課程。

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