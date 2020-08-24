快訊／南山人壽員工單月延長工時飆破101小時　新北勞工局重罰120萬

▲南山人壽。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／新北報導

新北市政府勞工局24日公布今年第4波違反勞動基準法、職業安全衛生法、性別工作平等法、勞工退休金條例的雇主名單，計有278家業者，有多家知名企業上榜，其中南山人壽有員工工時飄破101小時，新北勞工局重罰120萬。

新北勞工局長陳瑞嘉表示，勞基法違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，計有76家；其次出勤紀錄未逐日記載勞工出、退勤時間，計有38家；至於使勞工超時工作，則有35家。

另外，未足額提撥勞工退休準備金，計有2家；違反職安法部分，以未提供必要的安全衛生設施最為普遍，計有44家；至於違反勞退條例部分，未依規定給付勞工資遣費，則有3家。以上違規雇主名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區

陳瑞嘉指出，本次公布名單中，南山人壽因未經工會同意使勞工延長工時及使勞工超時工作，甚至有使勞工單月延長工時飆破101小時，且本次分別已是第8次及第4次違反，共遭處重罰120萬元。

除了南山人壽被重罰外，陳瑞嘉也點出，知名通訊產品代工廠華冠通訊，為因應客戶急單，亦有使勞工超時工作及未給予勞工例假休息，甚有使勞工單月延長工時達86小時及連續出勤多達18日，共遭處罰鍰54萬元；另印刷電路板製造業相互公司，則因經常性使勞工超時工作，導致抽查之10名勞工皆有超時工作之情形，且本次已是第5次違反，故處以罰鍰40萬元。

陳瑞嘉說明，勞基法罰鍰金額已提高至100萬元，新北市政府亦已於109年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市/櫃公司者，將加重裁罰金額20%。

陳瑞嘉以違規事業單位僱用勞工人數101人以上為例指出，如經檢查發現未依法計給勞工加班費，第1次違規的罰鍰金額，原則上將自4萬元起算。勞工局呼籲雇主遵守法令規定，以免屆時遭受高額罰鍰。

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