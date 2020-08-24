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韓疫情漸緩！日增病例降...僅266人感染　校園感染增　當局：隨時有染病風險

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▲▼南韓可能爆發第二波疫情，為遵守防疫政策，境內海水域場紛紛關閉。（圖／達志影像）

▲南韓可能爆發第二波疫情，為遵守防疫政策，境內海水域場紛紛關閉。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）單日新增病例連續3天破300人規模後，疫情終於稍稍減緩！根據南韓防疫當局統計，今（24）日上午10時共通報266名新增病例，其中僅8例為境外移入，其餘258例為境內感染。

雖南韓今日新增病例與前一天相比已減少131例，不過疫情早已從首爾市城北區「愛第一教會」（사랑제일교회）擴散至15日光化門示威集會，接著從整個首都圈（首爾、京畿道、仁川）擴散至全國各地的醫療院所、娛樂場所、各種小規模聚會，且不僅外交部淪陷，甚至仁川某所中學出現師生集體感染，另外首爾的市區公車也出現司機確診。

目前南韓共累計17665例、維持309例死亡。

▲▼南韓首爾出現3名市區公車司機確診。（圖／達志影像）

▲南韓首爾出現3名市區公車司機確診。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》報導，首爾、京畿道、仁川等首都圈地區佔201例；大田與忠清北道各增10例；忠清南道與全羅南道各增7例；江原道與慶尚北道各增6例；全羅北道增4例；釜山增3例；光州、蔚山、世宗、慶尚南道僅各增1例。

先前曾爆發的教會、村落、星巴克等群聚案例仍陸續傳出零星確診者。

截至23日中午12時，「愛第一教會」累計841例，其中傳播至其他宗教場所、職場、醫療院所的N次感染之確診接觸者佔112例；參與15日光化門示威集會者增至136人感染，其中傳有7名駐守現場的警察確診；京畿道龍仁市「我們第一教會」（우리제일교회）累計180例；京畿道楊平郡村落聚會累計100人感染；京畿道坡州市星巴克野塘店增至64人感染；首爾汝矣島純福音教會累計35例；首爾市城北區「San」劇團增至31例。

另外，大田市羽球同好會與三溫暖聚會、全羅南道順天市大賣場「Homeplus」美食街、大邱市西區的喪禮會場、仁川市彌鄒忽區老人日間托管保護中心、教會等也陸續傳出確診病例。

▲▼南韓此波感染潮也擴散至校園，不止仁川，連江原道原州某高中也被波及。（圖／達志影像）

▲南韓此波感染潮也擴散至校園，不止仁川，連江原道原州某高中也被波及。（圖／達志影像）

位於仁川市西區的某中學（건재울중학교，無漢字對譯）則傳出共6名學生確診。仁川市府指出，該校49歲教師首先於21日確診，隨後在疫調工作中，發現36歲教師與13歲學生等接觸者也遭感染，為仁川首宗校內群聚感染案例。目前防疫當局已至校內設置臨時診療所，為457名教職員與學生實施篩檢。

而首爾市5618號路線、6512號路線市區公車，則傳出3名司機確診，其中5618號行駛路線會經過爆發群聚感染的汝矣島純福音教會。報導指出，居住於首爾市江西區的司機21日確診後，曾與之接觸的2名司機篩檢結果為陽性。首爾市府與防疫當局在展開疫調工作時，並未將車上乘客歸類為接觸者，引起各界爭議。

▲▼首爾市城北區居民排隊等候篩檢。（圖／達志影像）

▲首爾市城北區居民排隊等候篩檢。（圖／達志影像）

針對連日來的疫情發展，南韓保健福祉部長朴淩厚（박능후）於24日例行記者會上提出警告，表示目前須擔心全國性大流行可能會爆發，疫情非常嚴峻，「無論是誰都有可能成為傳播者，且國內無論何處，都有隨時被感染的風險，提醒國人徹底遵守社交距離防疫。」

大韓感染協會（대한감염학회）指出，對於2周內新增超過2千名病例，目前南韓國內病床已趨飽和，且醫療體制已漸難以應付疫情發展；建議政府，應停止推進醫科新生增額等醫療政策，否則提升「社交距離防疫」至第3階段已是不可避的局勢發展。

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