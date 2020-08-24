颱風尾來了連下5天「防豪雨時間曝」　3縣市大雨特報！巴威挑戰今年最強颱

▲今起西南風影響長達一周時間。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（24日）清晨對台南市、高雄市和屏東縣發布「大雨特報」，西南風影響，今南部地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。氣象專家吳德榮提醒，今起台灣附近受巴威颱風引進的西南風（俗稱颱風尾）影響，並將持續至周五；而西南風所挾帶的水氣，周三起有愈來愈濕、影響加劇的趨勢。

氣象局預報員李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今西南風影響，中南部開始有短暫陣雨或雷雨，又以南部地區較明顯，台南累積雨量超過80毫米已達大雨等級，高屏地區累積雨量也有40毫米以上；至於其他地區為多雲到晴，午後北部山區、東半部山區和東北部平地有雷陣雨。

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▲▼中南部地區今晨已出現降雨。（圖／氣象局）

李孟軒表示，周二天氣和今差不多；周三至周五西南風偏強，雨勢更明顯、雨區擴大，西半部有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，也有機會到豪雨程度，而東半部則是午後有雷陣雨；至於屆時西南風是否可能達西南氣流等級，還要再觀察。

李孟軒說，周末西南風減弱，中南部仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有雷陣雨。氣象局觀測，輕度颱風巴威今晨2時中心位置台北東北東方470公里海面上，他分析，強度上看中颱，但要成強颱機率不高，預估未來將通過韓國西邊海面。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，今巴威颱風續受其東南方太平洋高壓增強，所產生的導引氣流將其導向東北，朝琉球西方海面前進；今晚起其東側太平洋高壓逐漸增強並向北擴展，導引氣流將其轉往偏北至北北西，撲向大陸東北與朝鮮邊境一帶。

吳德榮指出，巴威將於周三達最強，挑戰今年最強颱風紀錄；最新歐洲中期預報中心（ECMWF）系集模式50次模擬顯示，未來路徑及強度變化亦有類似的預測。

吳德榮表示，今起台灣附近受巴威引進的西南風（俗稱颱風尾）影響，並將持續至周五；而西南風所挾帶的水氣，周三起有愈來愈濕、影響加劇的趨勢。

▲▼巴威颱風持續增強中。（圖／氣象局）





吳德榮進一步分析，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今、周二西南風影響，天氣不穩定，迎風面南部、中部的清晨及午後皆有對流發展的機率，有陣雨或雷雨，並有較大雨勢；其他地區晴朗炎熱，北台灣及東半部最高溫又回升至36左右，地理環境特殊的地點有升至37度左右的機率。



吳德榮說，周三至周五西南風挾帶的水氣增多，不穩定度提高，迎風面南部、中部的清晨及午後強對流發展的機率更高，應注意其所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風及瞬間強降雨），其他地區也有降雨機率；周六、周日西南風減弱，水氣減少，但大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）