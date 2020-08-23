台灣有防護罩颱風都不來？5張圖一次看　彭啟明：比平均值少很多是警訊

▲截至8月23日，2020年颱風路徑。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

記者賴文萱／台北報導

台灣有防護罩，颱風不來台灣嗎？氣象達人彭啟明今（23）日在臉書專頁PO出近5年來台灣附近颱風動態，他解釋，這兩天很多人問，但他還是回答是巧合啦，用高壓、地形等無法解釋這，但以風險管理角度，比平均值少很多是一個警訊。

▼2016~2019年台灣附近的颱風路徑。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

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為解惑大眾疑惑台灣是否有防護罩，所以颱風都不來台灣，彭啟明整理出2016年至2020年8月的台灣附近颱風路徑變化，其中，今年截至目前並未有颱風侵台；2019、2018年則皆只有1個侵台颱風；2017年有2個侵台颱風；2016年相對之下則有較多侵台颱風，共有3個

彭啟明指出，他仍認為是巧合，因為用高壓、地形等無法解釋，不過他也提醒，從風險管理的角度，比平均值少很多，是一個警訊，多數人是從災害經驗後學習，現在少反而未來要更謹慎。

▲今年7個颱風全部繞過台灣。（圖／翻攝氣象局颱風資料庫）

究竟什麼原因讓今年的颱風都沒有直撲台灣？鄭明典日前接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，該現象純屬巧合，但因為今年的颱風多在南海生成，所以行徑路線直接偏南海，若往北移動，又會受到繞地形影響，只有第6號颱風米克拉稍微往金門西邊靠近，順著氣流走，增強後又偏離台灣。

鄭明典進一步說明，颱風沒有直撲台灣，也許也跟今年太平洋高壓特強有關係，因為颱風基本上都是沿著高壓邊緣走，台灣今年大部分時間都是被高壓籠罩，或多或少有影響。

彭啟明當時也說，颱風會不會直撲台灣主要是看當時大氣條件的狀況，雖然今年颱風都繞過台灣純屬巧合，但是也可以推測可能是因近期將進入反聖嬰現象有關，引發颱風都在台灣附近生成，但受氣壓影響則直接繞過。

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