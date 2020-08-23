今年颱風營養不良又閃過台灣原因曝　專家揭最扯一年...曾閃過34個颱風

▲1964年有34個颱風生成，但0個颱風侵台。（圖／天氣風險總監賈新興提供）

記者賴文萱／台北報導

今年截至目前共有8個颱風生成，但颱風大多「營養不良」，且路徑都剛好閃過台灣引來熱議。天氣風險公司總監賈新興表示，主要原因在於今年大氣狀況讓季風環境沒那麼好，導致今年颱風個數偏少、整體強度也偏弱；至於0個颱風侵台部分，他則舉出1964年的資料，當年有34個颱風生成，但同樣也是0侵台，認為比例上還是有差別。

賈新興受訪指出，今年8個颱風生成，沒有一個颱風有真正登陸台灣，不過，颱風路徑若要侵台，最主要關鍵就在於當時的太平洋高壓強弱。若高壓偏弱，颱風在東部外海時，就容易在台灣附近轉彎去日本、韓國；若高壓偏強，颱風則容易從菲律賓東邊到呂宋島附近通過，也不容易影響台灣。

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▲今年8個颱風全部繞過台灣。（圖／翻攝氣象局颱風資料庫）

賈新興認為，颱風要侵襲台灣，大氣條件就要讓高壓邊緣在台灣附近，只能說是一種力量平衡，取決於颱風跟太平洋高壓之間調整的狀況。他也舉例，過去在1964年那一年共有34個颱風生成，但同樣也是0個颱風登陸台灣，相較之下，今年才8個，比例上還是有差別。

▲巴威颱風遠離台灣後繼續增強，可能達中颱、甚至強颱等級。（圖／中央氣象局）

另外，賈新興提到，今年整個大氣狀況容易讓季風環境沒那麼好，導致颱風個數偏少、強度也偏弱、結構也不好，讓颱風要發展起來「先天營養不良」，後續要再觀察這樣的環境是否會持續，不過看起來，後續環境有機會慢慢變得不太一樣。

至於巴威颱風在遠離台灣後持續增強，甚至有望挑戰強颱，賈新興說，主要是巴威生成後，很靠近菲律賓東邊、接近台灣附近，環境讓它發展有限，但等它離開這區域，剛好前方海水溫度又暖，只要有機會走到高海溫地方，就會有能量讓它繼續發展起來。

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