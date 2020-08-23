巴威颱風繞過台灣「家門口S型蛇行」2原因曝光　專家笑：別當駕訓班

▲巴威颱風22日的路徑呈現S型。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

巴威颱風在家門口「蛇行」繞過台灣！中央氣象局已於22日晚間11時半解除巴威海上颱風警報，但今天（23日）各地仍有雨。而巴威22日的路徑呈現「S」型路線，民間氣象愛好就分析有兩個原因。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專發文表示，「那個......我說巴威颱風啊，你在我們家門前經過是可以啦，但別把這裡當成駕訓班好嗎。」

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「台灣颱風論壇」解釋，巴威颱風有S型路徑的原因大致上有兩個，第一是台灣地形與背風低壓，當颱風周六早上在台東外海的時候，颱風北側的東風遇上台灣東北部地形，所以在台灣西北側製造出背風低壓；背風低壓一出現，就跟同屬低壓性質的颱風互繞，於是颱風的走向就偏掉了。

▼「台灣颱風論壇」解釋巴威S型路線。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專）

該粉專指出，第二個原因是巴威颱風本身有多重旋轉中心，由於巴威強度非常弱，而且受到菲律賓跟台灣地形的破壞，因此颱風結構並沒有整合好，造成颱風內部有很多旋轉中心。

「這就產生一個問題，哪個旋轉中心才是真的颱風中心？」該粉專說，很簡單，誰擁有很多對流雲系，誰就具有優勢，成為主環流的中心；不過，對流生長位置是有隨機性的，所以颱風中心會有一直「換人」的現象，又加上這些旋轉中心會相互繞行，導致颱風路徑出現扭曲的現象。

▲▼巴威颱風將逐漸遠離台灣。（圖／氣象局）

氣象局觀測，今晨2時巴威中心氣壓980百帕，中心位置在台北東北東方240公里海面上，以每小時12公里速度，向東北轉東北東進行，中心附近最大風速每秒28公尺（即每小時101公里），相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺（即每小時126公里），相當於12級風，7級風暴風半徑80公里。根據氣象局預報資料，估巴威在未來12小時將轉為中度颱風。

氣象局說，今白天颱風外圍環流影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、北部山區及南部地區雨勢較明顯，而東半部地區降雨稍趨緩，僅午後山區有局部雷陣雨，下半天隨著颱風遠離，除了迎風面的嘉義以南地區仍有局部降雨外，其他地區降雨逐漸趨緩；氣溫方面，西半部高溫約33、34度，東半部32至35度，宜蘭有局部36度以上高溫發生的機率，沒下雨時天氣仍較悶熱。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



