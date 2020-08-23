巴威颱風尾掃雨一周「降雨熱區」出爐　周三起雨更大、範圍更廣

▲巴威颱風雖然遠離，但引進西南風，未來一周天氣不穩。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

輕颱巴威持續遠離台灣，但未來一周都是西南風環境，氣象局表示，周一、二迎風面的中南部整天有間歇性降雨，周三起西南風增強，雨區範圍擴大至西半部，要到周六西南風會稍減弱，降雨較趨緩，但中南部仍有局部性陣雨。

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▲巴威有增強成中颱機率，持續往北遠離中。（圖／中央氣象局）

氣象預報員王品翔指出，巴威颱風正在東北邊海面持續遠離台灣，但未來其強度還有增強機率，可能達中颱等級往北接近韓國。

但周一至周二，受到颱風尾帶來西南風降雨影響，迎風面的中南部地區整天都有間歇性的降雨，雨勢有時會比較大，其他地區大致上仍可以維持多雲到晴，但山區須留意午後雷陣雨，而且有可能有局部大雨發生。

▲未來一周天氣降雨熱區。（圖／中央氣象局）

周三至周五西南風甚至有增強的趨勢，各地天氣不穩定，降雨範圍及規模也進一步擴大，西半部有陣雨甚至雷雨，東半部雖然大致可維持多雲，但午後也會有局部短暫雷陣雨發生，並且有局部大雨發生的機率。

要到周六至下周日西南風會稍微減弱，雨勢會稍微趨緩，但基本上中南部還是有局部性的陣雨，其他地區多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，雨勢有時會比較大。

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