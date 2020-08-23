鄭明典警告：巴威是「大尾巴颱風」小心西南風　3縣市大雨特報

▲巴威颱風雖然逐漸遠離台灣，但鄭明典示警，這是個大尾巴颱風，後續要觀察西南風走向。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

巴威颱風雖然逐漸遠離，但氣象局長鄭明典指出，巴威東側外圍雲系越來越濃密、完整，還有增強趨勢，另外，這是個有大尾巴的颱風，後續要觀察西南風走向。氣象局上午已針對3縣市發布大雨特報。

鄭明典上午在臉書指出，第8號颱風巴威不太移動，但是東側外圍雲系越來越濃密、完整，這個颱風還有增強的潛勢。由於這是個有大尾巴的颱風，也算是季風槽內發展出來颱風的特徵，所以後續還要關心西南風的走向。

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▲巴威颱風遠離台灣，但後續還有增強趨勢。（圖／中央氣象局）

受到颱風外圍環流影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、北部山區及南部地區雨勢較明顯，而東半部地區降雨稍趨緩，僅午後山區有局部雷陣雨。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局已針對基隆北海岸、屏東地區發布大雨特報，提醒民眾有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。下半天隨著颱風遠離，除了迎風面的嘉義以南地區仍有局部降雨外，其他地區降雨趨緩、天氣回穩。

下周一、二西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周三至下周六西南風增強，雨區擴大，整個西半部地區都有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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