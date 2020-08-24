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乳癌1年晚上偷哭！70歲嬤認「只做對1件事」笑了　暖心故事惹哭3.5萬人

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手,婦人,老婦人,老奶奶,皺紋,雙手,老婆婆,阿嬤,奶奶（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名阿嬤罹癌後不敢告知家人，只能獨自偷哭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

乳癌為台灣女性十大死因中第4名，在不斷宣傳級防治之下，民眾對乳癌的認識雖然更進階，但也有人畏懼不敢就醫。乳房外科江坤俊醫師分享70病患罹患乳癌的故事，讓3.5萬人看完大讚溫暖，「感恩江醫師仁心仁術，善待每一位病患」。

江坤俊醫師在個人粉專PO文表示，一名70多歲的阿嬤罹患乳癌1年之久，每天擔心害怕，不敢讓家人知道，獨自一人偷哭好多次，直到女兒發現並強行帶她來看診，才讓病情逐漸好轉。

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「妳不知道可以變這麼輕鬆吼」江坤俊醫師看著接受治療並康復的阿嬤說，「妳現在有沒有後悔沒有早一點出來看醫生？」原來，阿嬤接受治療後反應良好，腫瘤很快就消失不見，情況好後笑容也時常掛在臉上。

▲▼乳癌1年晚上偷哭！70歲嬤認「只做對1件事」笑了　暖心故事惹哭3.5萬人。（圖／翻攝江坤俊醫師粉專）

▲江坤俊醫師分享一則暖心故事，希望罹癌患者都可以勇敢出來看診。（圖／翻攝江坤俊醫師粉專）

阿嬤說「我非常後悔，我只做對一件事，那就是聽我女兒的話來找你」，江坤俊醫師聽完後笑了，「希望我能永遠留住妳臉上的笑容」。

江坤俊醫師表示，他轉述病患故事，目的是希望對所有在家中不敢出來、面對乳房腫瘤的朋友說，「站出來，我們不會讓妳失望的。」

這段暖心的故事PO出不到24小時，便有3.5萬名網友按讚留言，「阿嬤一定發自內心的開心~~感恩有江醫師，讓一位老人家重拾笑容」、「希望每個癌症病友都可以病情好轉」、「我們乳癌患者有您這樣一位醫生真的很幸福」、「謝謝您～安心，在病人的心中是一種堅定的倚靠～謝謝您的同理，謝謝您是黑暗中的那道曙光」。

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