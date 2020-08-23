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傳統門鎖「聽聲音」就能複製鑰匙！專家揭妙招　避免家裡被偷

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大部分的人回家還是用一般的鑰匙開門。（示意圖／pixabay）

▲大部分的人回家還是用一般的鑰匙開門。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

根據新加坡國立大學最新的研究發現，沒有鑰匙的第三者，不需要像電影「縱橫四海」一樣偷鑰匙來複製，從「旋轉鑰匙到開啟為止」所發出的聲音，就能「依聲製鑰」，而且不用多高級精良的麥克風，只要離鎖夠近，智慧手機就能記錄聲音。

每一個「咔嚓」聲，是家家戶戶開門、開彈子鎖（pin tumbler lock，是常見的鎖具結構，原理是使用多個不同高度的圓柱形零件，鎖住鎖芯，當放入正確的鑰匙，各鎖簧被推至相同的高度，鎖芯便被放開。）時一定會發出的聲音，研究人員將此系統命名為「SpiKey」，平時想要打開彈子鎖，約有33萬種開啟的組合，用此系統時，可以確認鑰匙從插入到旋轉時，各個鑰匙脊撞擊鎖銷時發出的金屬點擊聲，從聲音就能計算是每個鑰匙脊之間的距離及深度，只要利用系統判斷出來後，用3D列印就能做出3把新鑰匙，通常其中1把就能打開目標物。

研究團隊的負責人拉梅什（Soundarya Ramesh）表示，若是每次開鎖時輕輕地插入鑰匙，將聲音降到最低，或是每次都用不一樣的速度開鎖，就能減少被複製鑰匙的機會，科技的進步實在太驚人，不得不防範。

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