三重水電工爸出房忘帶鑰匙…8樓爬窗摔死！鄰聽巨響驚見「兩隻腳在外面」

▲三重老翁疑似忘記帶鑰匙，從氣窗爬回房間時不慎墜樓喪命。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者許力方、陳豐德／新北報導

新北市三重發生一起墜樓事故，79歲邱姓老翁23日上午返回永福街巷內一棟大樓時，疑似發現出門忘記帶鑰匙，就打算從8樓廁所的氣窗爬進房間內，過程不慎失足摔死。兒女難過地說，爸爸過去多次這樣爬牆，因為以前是水電工，自認身手好，本來下午要家人一起出遊，沒想到只是出個門，再回到家就發生意外。

警消23日上午11時許獲報，永福街巷弄發生一起墜樓案，有民眾在聽見3 樓鐵皮屋頂發出巨響，警消人員趕到場時，墜樓者已經明顯死亡，報請檢方相驗釐清死因。當地里長說，當時居民聽到後面發出很大聲的聲音，「一隻手在裡面，兩隻腳在外面」，嚇得趕緊跑到里辦公室報案。

警方調查，死者為79歲邱姓老翁，平常外出習慣將房門上鎖，當天上午疑似發現忘了帶鑰匙，就打算從8樓廁所爬到女兒牆，想從窗戶進入房內，過程中卻不慎失足墜落，先跌到樓下的遮雨棚，又接著重摔隔壁3樓的鐵皮屋頂，當場死亡，

女兒難過表示，以前爸爸就曾經這樣爬牆回房過，曾經告誡過不要再爬牆，但他自認以前是水電工，年輕時經常爬上爬下、不懼高，身手沒問題，但年邁又有輕微失智症，且房間鑰匙都是自己在顧，家裡沒有備用，才會再度爬牆。

兒子得知噩耗難以接受，悲痛地說，早上外出前還看到爸爸在客廳看電視，下午返家卻沒看到人，沒多久就接到警方通知，這才知道爸爸爬牆墜樓了，一家人原本約好，要趁周日下午要一起去深坑玩，沒想到買個早餐回來就發生意外，從此天人永隔。

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