中國是便利店沙漠？官方撐腰：3年內走15分鐘就得有一家

▲北京7-11便利商店。（圖／CTWANT提供）

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面對疫情衝擊，為加速便利店的發展，中國商務部辦7月31日公布《關於開展便利店品牌化連鎖化三年行動的通知》，擬在三年內加速各地便利店品牌化連鎖化、提高覆蓋率，據中新網報導，該計劃擬打造「15分鐘便民生活圈」，到2022年，全國連鎖便利店總量達到30萬家，銷售額累計增長超過50%。

據中新網報導， 商務部部長鐘山曾批評當地的便利店的總體水平不高，而且中國全國只有13萬家連鎖便利店，數量不夠，不能滿足人民生活的需要

1992年，香港牛奶公司獲授權在中國深圳開了第一家便利商店7-Eleven，各省的7-Eleven代理商股權結構皆不同，由台灣統一超商所經營的省分是上海及浙江省。

相較先進國家的便利店密度，中國還有很大的發展空間，像2019年，美國平均2149人擁有一家便利店，日本平均2268人擁有一家便利店，中國（2018年）平均11438人才擁有一家便利店。但中國有些省份因為氣候、街區規劃受限、經濟消費習慣不同，則成了發展便利店的主要障礙。

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