　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國是便利店沙漠？官方撐腰：3年內走15分鐘就得有一家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

北京7-11便利商店。（圖／中新社資料照片）

▲北京7-11便利商店。（圖／CTWANT提供）

 圖文／CTWANT

面對疫情衝擊，為加速便利店的發展，中國商務部辦7月31日公布《關於開展便利店品牌化連鎖化三年行動的通知》，擬在三年內加速各地便利店品牌化連鎖化、提高覆蓋率，據中新網報導，該計劃擬打造「15分鐘便民生活圈」，到2022年，全國連鎖便利店總量達到30萬家，銷售額累計增長超過50%。

據中新網報導， 商務部部長鐘山曾批評當地的便利店的總體水平不高，而且中國全國只有13萬家連鎖便利店，數量不夠，不能滿足人民生活的需要

1992年，香港牛奶公司獲授權在中國深圳開了第一家便利商店7-Eleven，各省的7-Eleven代理商股權結構皆不同，由台灣統一超商所經營的省分是上海及浙江省。

相較先進國家的便利店密度，中國還有很大的發展空間，像2019年，美國平均2149人擁有一家便利店，日本平均2268人擁有一家便利店，中國（2018年）平均11438人才擁有一家便利店。但中國有些省份因為氣候、街區規劃受限、經濟消費習慣不同，則成了發展便利店的主要障礙。

延伸閱讀
「新北最美女警」　上百網友暴動狂搜 真實身份曝光
孫安佐拍電影　老爸孫鵬溜進劇組偷看：不敢讓他知道
貨車司機倒車不慎輾斃鬥牛犬　飼主求償38000元　法官：應各負一半責任

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／國軍搜救屏科大研究生！軍車翻覆墜80m深谷
解放軍四大海域同步實彈演練！環時：不排除武統台灣
信義區短褲妹唱《愛你》好耳熟！上前看「真的是陳芳語」粉絲嗨翻
黃偉哲頒獎「未戴口罩」　遭開罰3000元
員工嗆離職遭老闆鐵鎚爆頭亡　無期徒刑改輕判定讞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中方加速研製疫苗！　李克強：成功後優先提供湄公河國家

馬尾妹蹲下繫鞋帶！下秒遭「倒退大貨車」直接碾壓　當場爆頭亡

解放軍四大海域同步實彈演練！　環時總編胡錫進：不排除武統台灣

26歲男突然失禁「腦中佈滿寄生蟲」　全球僅3000例他坦承：愛喝生水

中國是便利店沙漠？官方撐腰：3年內走15分鐘就得有一家

菜鳥躲酒成重罪！長官「當眾甩巴掌」狂轟三字經...結局超痛快萬人喊爽

深圳特區40周年慶祝大會　港媒爆「習近平南下參加」林鄭月娥也獲邀

安徽省爆「志賀氏菌」3天內493人感染！患者多為兒童…官方回應

接種陸國產疫苗！國企OL爆「第一晚有點熱」　全過程曝：完全零痛感

台灣又有輸出病例！　上海再有1確診「來自台灣」

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

《神力女超人1984》中文官方主預告

辛龍走不出喪妻之痛「取消演出」　吳宗憲「哀莫大於心死」勸：跳出來吧...

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

中方加速研製疫苗！　李克強：成功後優先提供湄公河國家

馬尾妹蹲下繫鞋帶！下秒遭「倒退大貨車」直接碾壓　當場爆頭亡

解放軍四大海域同步實彈演練！　環時總編胡錫進：不排除武統台灣

26歲男突然失禁「腦中佈滿寄生蟲」　全球僅3000例他坦承：愛喝生水

中國是便利店沙漠？官方撐腰：3年內走15分鐘就得有一家

菜鳥躲酒成重罪！長官「當眾甩巴掌」狂轟三字經...結局超痛快萬人喊爽

深圳特區40周年慶祝大會　港媒爆「習近平南下參加」林鄭月娥也獲邀

安徽省爆「志賀氏菌」3天內493人感染！患者多為兒童…官方回應

接種陸國產疫苗！國企OL爆「第一晚有點熱」　全過程曝：完全零痛感

台灣又有輸出病例！　上海再有1確診「來自台灣」

南山人壽員工工時飆破101小時　新北勞工局重罰120萬

女廁才有尿布台！奶爸遭路人「看色狼之眼」側目　苦嘆：不只是女生責任

中方加速研製疫苗！　李克強：成功後優先提供湄公河國家

中和HOLA遭潛入破壞灑水系統　5、6樓停車場「下雨」2小時嚴重積水

台灣人對社企認知首破3成創新高　逾半數民眾願多花代價支持

浮潛拍攝美景突然休克！　下巴遭「45公分毒魚」刺傷16歲男當場身亡

帶「12cm白色萌寵」兜風20分鐘　他到家脫安全帽糗翻：沒人跟我說！

日媒：安倍正在「治療慢性病」！罕見連續2周入院　憔悴身影曝光

包・開箱／孫芸芸再推坑PRADA托特包！魔術大空間再多雜物都能裝

台中夜市馬尾女猛甩女童巴掌！生父不吭聲...目擊者怒PO網：希望親媽能看到

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

大陸熱門新聞

少女跳樓砸死父親！母淚揭原因

5歲童被忘在校車　60度狂烤9小時

「太極宗師」馬保國重出江湖！被「袈裟老衲」如來神掌狠狠打臉

環時總編胡錫進：不排除武統台灣

上海再有1確診「由台灣輸出」

15歲女25樓躍下！　爸衝去接被砸中「兩人當場死亡」

中國藥廠：新冠疫苗最快年底上市

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

名校生下空激戰片1.5萬人收藏！男女無碼正面照瘋傳

倒午餐3次就炒魷魚！上海公司：女員工挑食

26歲男愛喝生水　腦中佈滿寄生蟲

江西官員關懷「貴族貧戶」　陸網友超怒

陸OL接種疫苗：第一晚有點熱

大叔變「美人魚」網直呼辣眼睛

更多熱門

相關新聞

吳佩慈曝近況：日子過得不容易

吳佩慈曝近況：日子過得不容易

41歲女星吳佩慈近年與大陸富商紀曉波生下2子2女，外界對她的焦點也轉為他們小兩口的財務狀況。據傳吳佩慈身家一度比台積電創辦人張忠謀還高，有台幣232億，但近年紀曉波多次發生財務醜聞，甚至負責高達上百億！吳佩慈雖然經常曬照炫富，但日前也發文大嘆「這日子過得…不容易啊」。

陳芳語依偎男友懷中　嗆爆謝和弦！

陳芳語依偎男友懷中　嗆爆謝和弦！

聽聲音就能複製家門鑰匙　專家揭一招避免

聽聲音就能複製家門鑰匙　專家揭一招避免

義大利男持利剪搶超商　連「搶劫」都不會說

義大利男持利剪搶超商　連「搶劫」都不會說

7-11營收為何贏過全家？網：去離島秒懂

7-11營收為何贏過全家？網：去離島秒懂

關鍵字：

周刊王便利商店超商小7

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

隋棠驚覺11歲男童遭鄰居侵犯　假借照顧騙回家

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

歐告半夜不睡覺！他發現超大蜈蚣

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相

遛鹿妹爆紅！本尊現身「笑抖2秒」衣服人像上下跳

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

小資買房！「靠捷運近北市」問未來脫手...房仲揭地雷

即／時力「國昌錄音檔」曝！議員爆退黨

53歲「萬華望族」女星習佛未婚　房產留手足

陳芳語依偎男友懷中　嗆爆謝和弦！

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

颱風尾來了連下5天「防豪雨時間曝」　3縣市大雨特報

更多

最夯影音

更多
王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ
高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面