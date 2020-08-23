「郝柏村始終活在我心中」　郝龍斌曝：違背了父親的遺願…





▲郝龍斌出席郝柏村追思會。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵、楊蕓／台北報導

已故前行政院長郝柏村追思紀念會於23日舉辦，現場藍營大咖雲集，包括前總統馬英九、前副總統吳敦義、國民黨主席江啟臣，以及前高雄市長韓國瑜都紛紛到場致意。郝柏村之子、前台北市長郝龍斌透露，自己辦這場追思會，其實違背了父親的遺願。

郝龍斌23日上午出席父親郝柏村的追思會，被問到為什麼挑8月23日辦理追思會？郝龍斌表示，其實過去父親有特別交代，不要叨擾到他的朋友，每個人用自己的方式來懷念就好，但是有很多長輩甚至跑來找他說，「老實講你沒有權利不讓我們來表達致意，我們共度生死還有感情，我們來你父親會不會比較安慰一點？」

郝龍斌坦言，所以自己違背了父親遺願，舉辦了這場追思會，而挑這一天是最主要原因，是這一天對父親來講有意義，他們軍中同僚保家衛國，為中華民國流血犧牲生命，所以挑這一天來辦理。

被問到有沒有想對父親說的話？郝龍斌表示，「我非常懷念他，雖然他已經走了近5個月，但始終活在我心中，也在我生活中，他對我的教誨，是我現在行事準則，是我心目中真正的英雄，也是我永遠學習榜樣。他一直希望兩岸穩定，中華民國屹立不搖，這是我們將來共同努力目標。」

郝龍斌強調，現在最重要的是把追思會辦好，希望這中間能少一點政治，多一點懷念。

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