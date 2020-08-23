影／蔡英文罵馬英九卑躬屈膝　郝龍斌：兩岸和平穩定是台灣發展關鍵因素

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記者袁茵、楊蕓／台北報導

前行政院長郝柏村在3月30日離世，當時因新冠肺炎疫情，身為一級上將的郝柏村在家祭後低調依照軍方儀式送別；但由於家屬受到政界、軍方、商界要求，因此於8月23日當天舉辦追思會。針對總統蔡英文痛批前總統馬英九卑躬屈膝，前台北市長郝龍斌23日受訪時提到，郝柏村一直希望兩岸穩定，這是台灣未來發展重要關鍵因素，是國家領導人需要注意的事情。

針對為什麼挑8月23日辦理父親郝柏村的追思會？郝龍斌23日受訪時提到，過去父親有特別交代，不要叨擾他的朋友，每個人用自己的方式來懷念就好，但是有很多長輩甚至跑來找他說，「老實講你沒有權利不讓我們來表達致意，我們共度生死還有感情，我們來你父親會不會比較安慰一點？」

▲郝龍斌。（圖／記者李毓康攝）

郝龍斌說，所以他違背了父親遺願，辦了追思會，而挑這一天是最主要原因，是這一天對父親來講有意義，他們軍中同僚保家衛國，為中華民國流血犧牲生命，所以挑這一天來辦理。

被問到有沒有想對父親說的話？郝龍斌表示，「我非常懷念他，雖然他已經走了近5個月，但始終活在我心中，也在我生活中，他對我的教誨，是我現在行事準則，是我心目中真正的英雄，也是我永遠學習榜樣。他一直希望兩岸穩定，中華民國屹立不搖，這是我們將來共同努力目標。」

關於蔡英文罵馬英九卑躬屈膝，郝龍斌說，兩岸和平穩定是台灣未來發展重要關鍵因素，不只兩岸要和平穩定，在台灣跟美國關係也要維持平衡，是國家領導人要注意的事情。