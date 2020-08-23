影／退軍協會抗議李登輝葬五指山　郝龍斌「人死為大」：恩怨應該放下

記者袁茵、楊蕓／台北報導

已故前行政院長郝柏村追思紀念會於23日舉辦，現場藍營大咖雲集，包括前總統馬英九、前副總統吳敦義、國民黨主席江啟臣，以及前高雄市長韓國瑜都紛紛到場致意。針對故總統李登輝也將安葬於五指山，郝柏村的兒子、前台北市長郝龍斌表示，李登輝與郝柏村的恩怨現在應放下。

被問到李登輝也要葬在五指山引來退軍協會不滿，郝龍斌23日出席郝柏村追思會時提到，「我想現在對於李總統跟我父親當初的恩恩怨怨，現在應該放下，人死為大，尊重李登輝家屬意見跟遺願。」





▲郝龍斌。（圖／記者李毓康攝）

針對為什麼挑8月23日辦理父親郝柏村的追思會？郝龍斌23日受訪時提到，過去父親有特別交代，不要叨擾他的朋友，每個人用自己的方式來懷念就好，但是有很多長輩甚至跑來找他說，「老實講你沒有權利不讓我們來表達致意，我們共度生死還有感情，我們來你父親會不會比較安慰一點？」

郝龍斌說，所以他違背了父親遺願，辦了追思會，而挑這一天是最主要原因，是這一天對父親來講有意義，他們軍中同僚保家衛國，為中華民國流血犧牲生命，所以挑這一天來辦理。

郝龍斌也表示，蔡英文最近有到郝柏村的墓前表達追思，也代表中華民國政府頒發褒揚令，表達父親對貢獻、軍中貢獻的肯定；現在最重要的是把追思會辦好，希望這中間能少一點政治，多一點懷念。

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