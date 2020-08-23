LIVE／韓國瑜現身台北！　國民黨大老、企業家齊聚郝柏村追思會

記者徐政璿／台北報導

前行政院長郝柏村在3月30日離世，當時因新冠肺炎疫情，身為一級上將的郝柏村在家祭後低調依照軍方儀式送別。由於家屬受到政界、軍方、商界要求，將於8月23日當天舉辦追思會，屆時國民黨歷任主席，都將到場緬懷郝柏村。不僅如此，前高雄市長韓國瑜也會現身，這是他在闊別政壇兩個月後，首次在台北參加公開活動，《ETtoday新聞雲》全程直播。

根據規劃，追思會地點在台北市政府2樓二樓中央區親子劇場，時間為10時至12時，主持人為趙少康，邀請前總統馬英九致詞。該場地不大，因此市政府1樓將開放給一般民眾觀看轉播追思。郝柏村在99歲時受洗為基督徒，整個追思會將遵循基督教模式。

▲吳敦義、韓國瑜、馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

根據主辦單位公布的名單，國民黨歷任主席馬英九、吳伯雄、吳敦義、朱立倫及現任主席江啟臣都將出席「郝柏村追思會」。在企業界部分，台積電董事長劉德音、潤泰集團總裁尹衍樑、前中央銀行總裁彭淮南也都會到場。軍方則有超過40位現役、退役將領出席。

國民黨歷經2020慘敗後，黨內盛傳韓國瑜將在明年挑戰黨主席，但「反韓」聲浪也不小，也有人支持政壇經驗豐富的朱立倫回鍋帶領國民黨。韓國瑜23日與黨內大老們談話和一舉一動，料將成為媒體焦點。

不過，近韓人士表示，韓國瑜是眷村出生，參加「郝柏村追思會」是對軍人的緬懷，現階段並無重返政壇的念頭。