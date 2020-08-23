韓國瑜現身郝柏村追思會　胡志強推擠中摔倒...引現場驚叫

▲韓國瑜出席郝柏村追思會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓、袁茵／台北報導

前行政院長郝柏村3月30日離世，家屬受到政界、軍方、商界要求，23日舉辦追思會，國民黨多位大老都到場緬懷。其中，前高雄市長韓國瑜現身會場時，媒體欲湧上前採訪，前台中市長胡志強不慎在推擠中跌倒在地，工作人員趕緊攙扶起身，所幸沒有大礙。

國民黨歷經2020慘敗後，韓國瑜近來遭點名將在明年挑戰黨主席，而他在闊別政壇兩個月後，今天首度現身公開活動，與黨內大老們談話和一舉一動，都成為媒體焦點。

韓國瑜約在9點50分到場，眾多媒體湧上前追問「市長要回鍋選主席嗎？」、「今天是為復出暖身嗎？」但韓國瑜都沒有停下腳步受訪，不過，差不多時間抵達的胡志強疑似受到推擠跌坐在地，一度引起現場驚叫，兩名工作人員隨即上前攙扶，所幸沒有受傷。

▲胡志強出席郝柏村追思會，推擠中不慎摔倒。（圖／記者楊蕓攝）

前行政院長郝柏村在3月30日離世，當時因新冠肺炎疫情，身為一級上將的郝柏村在家祭後低調依照軍方儀式送別。由於家屬受到政界、軍方、商界要求，8月23日舉辦追思會，國民黨歷任主席都將到場緬懷郝柏村。

追思會地點在台北市政府2樓二樓中央區親子劇場，國民黨歷任主席馬英九、吳伯雄、吳敦義、朱立倫及現任主席江啟臣都出席。企業界部分則有台積電董事長劉德音、潤泰集團總裁尹衍樑、前中央銀行總裁彭淮南也都會到場。軍方則有超過40位現役、退役將領出席。

▲郝柏村追思會,韓國瑜 。（圖／記者李毓康攝）