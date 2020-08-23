徵才薪資未達4萬元「禁寫面議」　北市勞動局：違者最高罰30萬元





▲北市勞動局建議雇主薪資揭露寫法。（圖／台北市勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市政府勞動局表示，接獲不少民眾陳情提及，徵才訊息常出現薪資不透明的現象，因此北市勞動局長陳信瑜提醒雇主，徵才薪資未達4萬禁止寫「薪資面議」，違者最高可罰30萬元。

北市勞動局23日表示，民國107年《就業服務法》部分條文修正過後，就明文規定如果職缺薪資未達4萬元，企業必須公開揭示或告知求職民眾薪資範圍，否則可罰6萬至30萬元罰鍰。

北市勞動局指出，徵才訊息上常見的薪資不透明現象，像是沒有填寫薪資待遇、刊登面議但實際面試時發現薪資未達4萬不符、薪資範圍過大（3萬至7萬），或者面試時才說是底薪加獎金才有4萬以上，這些狀況都很容易造成民眾誤解而衍生不必要的爭議。

▲經常性薪資與非經常性薪資項目。（圖／台北市勞動局提供）

陳信瑜說，為避免出現爭議，企業在徵才資訊薪資進行揭露方式採用定額（例如月薪3萬元）、區間（例如月薪3.2萬元至3.5萬元）、或最低數額（例如月薪3.8萬元以上）等方式表達，但使用區間的薪資揭露時不宜超過5000元，以免因區間過大失去公開揭示之用意。

另外，北市勞動局提到，因就業服務法第5條第2項第6款規定雇主招募或僱用員工，不得有「提供職缺之經常性薪資未達新台幣4萬元而未公開揭示或告知其薪資範圍。」，而「經常性薪資」是指受僱員工每月可得的工作報酬，包括本薪與按月給付的固定津貼及獎金（例如伙食津貼、全勤獎金及績效獎金等），但不包括加班費、年終獎金、三節獎金及差旅費等，雇主在招募時應清楚說明薪資4萬元以上是否包含本薪與獎金，以免產生不必要之誤解。

最後，北市勞動局強調，會不定時查察事業單位薪資揭露狀況，以維護求職者資訊對稱之勞動權益。