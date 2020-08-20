環保慶中元！北市推廣「以米代金」　參加「線上普度」還可抽好禮

▲中元普渡焚燒紙錢造成空氣汙染，台北市政府籲民眾線上普度、以米代金。（圖／台北市政府民政局）



記者蔡文鈴／台北報導

農曆七月到，中元普度為民間信仰的重要宗教活動，常見民眾透過「燒紙錢」表示對好兄弟的敬意。不過，台北市政府則推廣「線上普度」、「以米代金」的活動，希望能減少空氣汙染，另外準備了好禮抽獎活動，邀請市民一起響應。

中元期間常見民眾焚燒金銀紙錢來表示對好兄弟、祖先及孤魂的敬意，但台北市人口稠密，在特定時間與空間焚燒大量紙錢所產生的高濃度PM2.5，不但影響居住環境品質，也會對於身處其中及鄰近區域的人們造成健康上的影響。

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為了鼓勵民眾少燒紙錢，自8月19日起至9月16日下午5點止，民眾可至民政局線上祭拜網站參加線上普度，還可以參加抽獎活動，好禮包括陶瓷鎏金招財鼠手機架、超商禮券等多項精美好禮，預計抽出300名幸運兒。

民政局也提醒，若有焚燒紙錢需求，請勿露天焚燒，應備妥台北市運送金銀紙錢集中焚燒通行證後，就近送往焚化廠集中焚燒；即日起，民眾可至各里辦公處索取「中元普度集中焚燒紙錢專用袋」（數量有限發完為止），將紙錢裝入紙袋或其他自備容器後送至各里集中點由各區清潔隊集中收運至各廠集中焚燒。

民政局呼籲，民眾普度響應香枝、紙錢減量或採行「以米代金」，若有使用平安米需求，可至民政局官網下載列印109年度平安米包裝袋圖稿，自行黏貼於市售的米包裝上，即可輕鬆響應「以米代金」。

台北市政府集中燒紙錢相關資訊如下：



1.全市456個里辦公處免費提供「紙錢專用袋」，或可至民政局網站下載列印「台北市運送集中焚燒金銀紙錢通行證」貼在您打包好的紙錢上，一樣可以集中燒。

2.民眾可將置於專用袋或打包好、貼上通行證的紙錢，送至各區公告的集中點，將有專車巡收送往集中焚燒。

3.如公司行號、公寓大廈、機關團體及宗教場所辦理普度，可自行至民政局官方網站下載列印「台北市運送集中焚燒金銀紙錢通行證」，將待焚燒的紙錢分別包裝，自行送往焚化廠免費集中焚燒。

※專用袋、通行證、集中點及以平安米包裝袋圖稿等相關資訊，請洽民政局官方網站最新消息「109年度香枝紙錢減量及集中焚燒活動開跑！」或網路搜尋「拜拜減碳 神明稱讚」。