普丁政敵「喝暗毒茶昏死」　疑情報單位下手時間軸曝光…關鍵24hrs拿命周旋！

▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

記者陳亭伃／編譯

震驚國際的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）中毒事件，在經過德國、法國的周旋之下，終於在22日以醫療專機，將納瓦爾尼自鄂木斯克醫院送往德國柏林接受專業治療。

在日前憲政改革公投中，修憲成功，普丁可以繼續競選連任至2036年，引發多方面抨擊，納瓦爾尼過去就以揭露克里姆林宮秘密著名，如今似乎成為近期第一個遭到「剷除」的人士。

無畏高壓專制，揭露寡頭政治黑暗

納瓦爾尼成為反對派領袖最大的原因，乃是因他不畏來自政治人物的壓力，過去曾揭露前總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）私下的奢糜生活，同時積極參與反對普丁的社會運動，多次遭到逮捕，不僅是反普丁的活動上帶頭者，更是創了社群帳號公開自己的調查結果，引發克里姆林宮、情報單位關注。

踏入政壇20年，「法拉利式」樹敵

納瓦爾尼2000年踏入俄羅斯政壇，不願意沉迷黑金寡頭政治中，反披露政商界貪汙內幕，遭到政府針對之後，10年至少入獄10多次，但不畏政治勢力影響，日前受訪時表示，「不會畏懼普丁殘暴的政權壓力」。

小心翼翼卻玩不過情報單位

20日納瓦爾尼自托木斯克準備搭乘飛機飛往莫斯科，在上飛機前喝下一杯熱茶，未料上機之後就感到身體極度不適，不斷發出哀號聲音，一旁同行的秘書亞米許（Kira Yarmysh）表示，認為可能遭到下毒，毒在熱茶中迅速擴散。

飛機緊急在鄂木斯克迫降，立即將納瓦爾尼送往醫院，在釋出的影片中納瓦爾尼感到相當痛苦，然而進到醫院之後，亞米許與納瓦爾尼的妻子尤利婭（Yulia）周旋希望可以轉院或轉介到其他國家治療，卻遭到院方以「病況嚴重」拒絕。

▲納瓦爾尼搭乘的飛機自托木斯克飛往鄂木斯克後迫降。（圖／GOOGLE MAP）

離奇的「無毒」結果

經過1天的治療與檢驗，院方公布納瓦爾尼的體檢結果，「呈現無毒反應」，僅是因為血糖過低，讓外界相當震驚；然而納瓦爾尼基金會主任茲達諾夫（Ivan Zhdanov）卻表示，納瓦爾尼體內有「致命物質」，足以取命。

鄂木斯克院方對外卻表示，納瓦爾尼健康狀況無大礙，僅是昏迷狀態。

擔心被拖延時間，妻上書普丁求放人

納瓦爾尼團隊遭到拒絕轉院後，質疑政府刻意拖延治療時間，尤利婭寫信給克里姆林宮懇求放人。法國總統馬克宏、德國總理梅克爾得知消息，也表態認為：「事態嚴重將會介入斡旋，希望可以搶救納瓦爾尼」。

院方21日改口，德國醫師可以接觸納瓦爾尼，且同意轉院。納瓦爾尼團隊隨即將資料備齊後啟程。

落地德國，平安健康能否並存是關鍵

據悉，自20日就昏迷至今納瓦爾尼，狀態處於不穩定的狀態。接手的柏林夏里特醫院（Charité Hospital）也表示，將會出動最好的醫療團隊協助，但一切都還是很關鍵的狀態。

柏林的夏里特醫院，有專門的醫學院培養醫療人才，具有歷史、專業的最高榮譽，在梅克爾的指示下將會讓納爾瓦尼在該處直到完全康復。

▲納瓦爾尼送往柏林。（圖／路透社）

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