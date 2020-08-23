俄「第二劑」疫苗進入臨床實驗！由「前蘇聯化武中心」研發　預計11月生產

▲俄羅斯註冊全球首劑新冠肺炎疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

俄羅斯日前研發出全球第一款新冠疫苗引發熱議，不過有消息指出，該國已經準備在9月推出第二款疫苗，而這款疫苗是由俄羅斯國家病毒學與生物技術研究中心（Vector），該處則是由前蘇聯生化武器研發中心所改制而成。

根據《鏡報》報導，俄羅斯研發的第二劑新冠肺炎疫苗「EpiVacCorona」的臨床實驗，預計會在9月完成，至今已經有57名志願者接種，目前尚未出現副作用。俄羅斯《國際文傳電訊社》指出，這些志願者待在醫院已23天，狀況非常良好，莫斯科當局希望能在10月進行疫苗註冊，11月投入生產。

負責研發的「國家病毒學與生物技術研究中心」是俄羅斯主要的病毒研究中心，存放著天花、愛滋病、伊波拉等病毒；該研究中心是全球唯二儲存天花病毒的實驗室，以研發伊波拉、肝炎與流行病疫苗聞名，甚至在冷戰時期被認為是蘇聯生化武器計畫的一部分。

俄羅斯11日註冊首劑疫苗「史普尼克－V」（Sputnik V），卻因沒有進行第三階段臨床實驗遭到批評。《鏡報》指出，有少數包含現役軍人在內的志願者，出現頭痛、腹瀉、高燒、喉嚨痛等副作用；世界衛生組織表示，目前已與俄國團隊討論，準備進行後續的疫苗評估。

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