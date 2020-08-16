八掌溪彌陀映月橋旁綠映水漾公園啟用　嘉義市打卡熱點

▲八掌溪彌陀映月橋旁嘉義市綠映水漾公園啟用典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

位於彌陀路與學府路口之八掌溪人行景觀橋旁-綠映水漾公園新建工程，市長黃敏惠與眾貴賓日前共同見證八掌溪畔帶狀親水遊憩區生態再造，讓市民享有更多自然賞景的觀光旅遊點。

▲市長黃敏惠致詞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，綠映水漾公園新建工程能順利啟用，感謝經濟部水利署黃主秘、議員們及里長鼎力相助，原址為長年墳墓區，無論是河川工地、預算費用及居民協調，所有遷葬作業皆已圓滿完成，因此才能將八掌溪畔生態美化。

城市公園綠地是「都市之肺」，能降低空氣裡PM2.5的濃度作用，並提升空氣清新品質；公園面積約為2.48公頃，位於彌陀禪寺旁，設計元素以當地生態為概念，如諸羅樹蛙與植栽主題雕塑做為入口意象，園內大量種植原生植栽與誘蝶誘鳥花木，黃花風鈴木大量延伸入公園內，在不同季節裡能觀賞到富有層次的生態豐富性，周邊設置造型花架提供涼蔭休憩，在公園中央有大面積綠地草坪，供民眾更多樣性的活動空間。

▲市長黃敏惠視察園區內樹蛙造型藝術品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長黃敏惠視察園區內造型花架提供涼蔭休憩處 。（圖／記者翁伊森翻攝）

動線採用人車分離並廣設停車格及公廁，人行空間及自行車道採友善坡道設計，民眾可由彌陀路、吳鳳南路及往中埔鄉3個方向進入公園，享受明亮舒適的綠地空間。綠映水漾公園再搭配「鷺橋跨浪」景緻，再造八掌溪畔新打卡景點，讓市民擁有最多的公共綠地面積休憩，也讓更多民眾來嘉走走就像回家般的舒適放鬆。

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