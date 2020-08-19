李眉蓁「論文吹哨人」出手爆料黃敏惠學歷　嘉義市府回應了

▲嘉義市長黃敏惠遭爆碩士學歷有爭議。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

李眉蓁論文案的吹哨人吳佩蓉，19日再度出手爆出嘉義市長黃敏惠是「國立嘉義大學管理碩士」，但卻完全找不到她的論文，而且在歷次選舉的選舉公報上，學歷還呈現「進擊」&「升值」態樣。嘉義市府對此回應，一切依照學校規定辦理。

吳佩蓉臉書發文指出，原先以為抄人是這世界上撰寫論文最懂得省力的族群，但近日卻有更為驚人的發現。在蒐集論文打算進行比對的過程中，遍尋不著其中的一本。

吳佩蓉表示，查詢嘉義市府網站，黃敏惠市長的學歷是「國立嘉義大學管理碩士」，維基百科則寫著「國立嘉義大學EMBA管理研究所碩士」，循線進入「臺灣博碩士論文知識加值系統」一查，「咦，找不到」，而「華藝中文碩博士論文資料庫」裡面同樣沒有黃市長的碩論，在嘉義大學圖書館網站查找，結果還是沒有。

吳佩蓉還發現，歷年來的選舉公報與就任公職機關的網頁，赫然發現她的學歷呈現「進擊」&「升值」態樣，比買黃金還保值呢！從2001年第五屆立委選舉公報上註明的「國立嘉義大學管理研究所碩士學分班」，2004年第六屆立委選舉公報上變成「國立嘉義大學企管碩士在職專班」，相隔一年，2005年第七屆嘉義市長選舉公報，黃敏惠的最高學歷已成為「國立嘉義大學企管碩士」。

吳佩蓉指出，嘉義大學校友電子報上說，黃敏惠是民國94年國立嘉義大學管理研究所碩專班畢業。該校管理學院網站有歷屆論文與技術報告題目，93學年度，的確有個研究生叫黃敏惠，指導教授侯嘉政，題目是「城市品牌之研究－以嘉義市為例」。真相大白，黃敏惠當年寫的並非是碩士論文，而是呈交一份「技術報告」，然而，這份報告在嘉義大學圖書館和國圖均未收錄。

▲李眉蓁論文案吹哨人、促轉會前副研究員吳佩蓉，再度出手爆料黃敏惠學歷。（圖／取自吳佩蓉臉書）



對於是否可以不交碩論就取得學位嗎？吳佩蓉指出，原則上是可以的，根據民國93年6月修正的《學位授予法》第六條規定，「大學研究所碩士班研究生，完成碩士學位應修課程，提出論文，經碩士學位考試委員會考試通過者，授予碩士學位」，「藝術類或應用科技類研究所碩士班研究生，其論文得以創作、展演連同書面報告或以技術報告代替」

吳佩蓉解釋，若是「藝術類」或「應用科技類」性質的研究所，可以用「技術報告」取代論文。問題是，管理研究所是哪門子的「應用科技」？該提交碩論卻僅送技術報告，根本是鑽法律漏洞！



吳佩蓉說，省力女抄人至少是自己或找人抄襲弄出一本論文，但黃敏惠市長，請問您的技術報告在哪裡？能否將您「城市品牌之研究－以嘉義市為例」這篇報告公諸於世，讓大家瞧瞧您的驚人技術，如何打造嘉義市的品牌？一山還有一山高。

根據《自由時報》報導，面對吳佩蓉提出的學歷質疑，嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬僅表示，「市長取得碩士學位程序一切依照學校規定辦理」，並未多加解釋。

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