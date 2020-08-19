　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李眉蓁「論文吹哨人」出手爆料黃敏惠學歷　嘉義市府回應了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 鐵高主體工程C611標永久軌及橋下平面道路工程開工 市長黃敏惠：翻轉嘉市帶來拚經濟新契機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市長黃敏惠遭爆碩士學歷有爭議。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

李眉蓁論文案的吹哨人吳佩蓉，19日再度出手爆出嘉義市長黃敏惠是「國立嘉義大學管理碩士」，但卻完全找不到她的論文，而且在歷次選舉的選舉公報上，學歷還呈現「進擊」&「升值」態樣。嘉義市府對此回應，一切依照學校規定辦理。

吳佩蓉臉書發文指出，原先以為抄人是這世界上撰寫論文最懂得省力的族群，但近日卻有更為驚人的發現。在蒐集論文打算進行比對的過程中，遍尋不著其中的一本。

吳佩蓉表示，查詢嘉義市府網站，黃敏惠市長的學歷是「國立嘉義大學管理碩士」，維基百科則寫著「國立嘉義大學EMBA管理研究所碩士」，循線進入「臺灣博碩士論文知識加值系統」一查，「咦，找不到」，而「華藝中文碩博士論文資料庫」裡面同樣沒有黃市長的碩論，在嘉義大學圖書館網站查找，結果還是沒有。

吳佩蓉還發現，歷年來的選舉公報與就任公職機關的網頁，赫然發現她的學歷呈現「進擊」&「升值」態樣，比買黃金還保值呢！從2001年第五屆立委選舉公報上註明的「國立嘉義大學管理研究所碩士學分班」，2004年第六屆立委選舉公報上變成「國立嘉義大學企管碩士在職專班」，相隔一年，2005年第七屆嘉義市長選舉公報，黃敏惠的最高學歷已成為「國立嘉義大學企管碩士」。

吳佩蓉指出，嘉義大學校友電子報上說，黃敏惠是民國94年國立嘉義大學管理研究所碩專班畢業。該校管理學院網站有歷屆論文與技術報告題目，93學年度，的確有個研究生叫黃敏惠，指導教授侯嘉政，題目是「城市品牌之研究－以嘉義市為例」。真相大白，黃敏惠當年寫的並非是碩士論文，而是呈交一份「技術報告」，然而，這份報告在嘉義大學圖書館和國圖均未收錄。

▲▼李眉蓁論文案吹哨人吳佩蓉。（圖／取自吳佩蓉臉書）

▲李眉蓁論文案吹哨人、促轉會前副研究員吳佩蓉，再度出手爆料黃敏惠學歷。（圖／取自吳佩蓉臉書）

對於是否可以不交碩論就取得學位嗎？吳佩蓉指出，原則上是可以的，根據民國93年6月修正的《學位授予法》第六條規定，「大學研究所碩士班研究生，完成碩士學位應修課程，提出論文，經碩士學位考試委員會考試通過者，授予碩士學位」，「藝術類或應用科技類研究所碩士班研究生，其論文得以創作、展演連同書面報告或以技術報告代替」

吳佩蓉解釋，若是「藝術類」或「應用科技類」性質的研究所，可以用「技術報告」取代論文。問題是，管理研究所是哪門子的「應用科技」？該提交碩論卻僅送技術報告，根本是鑽法律漏洞！


吳佩蓉說，省力女抄人至少是自己或找人抄襲弄出一本論文，但黃敏惠市長，請問您的技術報告在哪裡？能否將您「城市品牌之研究－以嘉義市為例」這篇報告公諸於世，讓大家瞧瞧您的驚人技術，如何打造嘉義市的品牌？一山還有一山高。

根據《自由時報》報導，面對吳佩蓉提出的學歷質疑，嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬僅表示，「市長取得碩士學位程序一切依照學校規定辦理」，並未多加解釋。

►百萬網友大推、回購率超高

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
王金平接海基會董事長？　幕僚回應了
彰化篩檢「無症狀者」...醫院回應經費從哪來？　網傻：被查剛
小嫻首曬「情侶水中合照」：感謝大家祝福！　金剛秒回閃爆
「我每一期都買！」　新北女上班族中15億嚇哭：沒有想要離職
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王金平接海基會董事長？　幕僚：若確定府方會說明

李眉蓁「論文吹哨人」盯上嘉義市長　黃敏惠回應：依規定交技術報告

鍾小平證實：林書豪已取得台灣護照　「入籍是他的多年心願」

李眉蓁「論文吹哨人」出手爆料黃敏惠學歷　嘉義市府回應了

新北小內閣異動　「都更功臣」城鄉局長黃一平請辭獲准

影／林書豪拿到中華民國護照了！　徐國勇：非常歡迎台灣之子回來

高雄補選慘敗、人才斷層　蔡正元憂：國民黨2022也沒機會

獨／選前才流產！韓國瑜爆料李眉蓁吞百顆鵝蛋　助孕名醫心疼：她吃盡所有苦頭

農曆鬼門開　蔡英文祈福：諸事平安、國際疫情早日平息

治喪大員會議台聯關注維安　柯文哲關心籌建「李登輝圖書館」

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

田馥甄沙漠拍攝差點被風吹走　不小心自爆「胸部這麼...」

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

王金平接海基會董事長？　幕僚：若確定府方會說明

李眉蓁「論文吹哨人」盯上嘉義市長　黃敏惠回應：依規定交技術報告

鍾小平證實：林書豪已取得台灣護照　「入籍是他的多年心願」

李眉蓁「論文吹哨人」出手爆料黃敏惠學歷　嘉義市府回應了

新北小內閣異動　「都更功臣」城鄉局長黃一平請辭獲准

影／林書豪拿到中華民國護照了！　徐國勇：非常歡迎台灣之子回來

高雄補選慘敗、人才斷層　蔡正元憂：國民黨2022也沒機會

獨／選前才流產！韓國瑜爆料李眉蓁吞百顆鵝蛋　助孕名醫心疼：她吃盡所有苦頭

農曆鬼門開　蔡英文祈福：諸事平安、國際疫情早日平息

治喪大員會議台聯關注維安　柯文哲關心籌建「李登輝圖書館」

薩摩耶暴衝！牽繩絆倒老奶奶重摔亡　當地政府對牽狗女孩「心理輔導」

新婚不到一個月…王瞳曬「帶老公見前男友」合照　艾成表情洩心情！

中職／5連勝！洪總感受到「一股氣」　江國豪發現打線變活潑

林書豪取台護照　球評李亦伸：可能與國內球隊達成默契

中職／蘇智傑致勝3分砲獲MVP　統一8比4樂天

愛滋病患者一定有HIV！專家詳解差別…瞬間懂了　病毒潛伏可達10年

中職二軍／味全龍大勝兄弟二軍　成軍周年登上二軍第一

《雖然是精神病但沒關係》被網稱2020最佳韓劇　爆淚結局觀眾跟著哭爆

THE9劉雨昕被爆假唱！　麥克風飛掉後「還有清楚歌聲」

試・開箱／Dcard討論爆表！質感超越專櫃的「烘焙腮紅」女孩都是7、8塊服役中

水上樂園噁男長相曝光！　拉扯比基尼「犯罪過程」全都錄

政治熱門新聞

快訊／李眉蓁碩士學位沒了！3外審委員認「抄襲情節嚴重」

獨／選前才流產！助孕名醫曝李眉蓁：吃盡所有苦頭

陳玉珍塗上睫毛膏+珊瑚口紅唯美造型曝光

中山大學碩士學位撤銷　李眉蓁83字曝心情

獨／陳玉珍率團赴東沙考察　20官兵被趕下飛機禁休假

蔡壁如辭職...好友爆接掌柯P辦公室主任

黃光芹點出陳時中5缺失　「當初的暖心指揮官去哪？」

LIVE／共機在台上空演習侵門踏戶？　蔡英文最新回應

他曬「韓國瑜手印」：要挖掉　3000網友按讚

快訊／軍方駁回陳玉珍東沙考察團

快訊／陳其邁小內閣向中央借將？　蔡英文：這是蘇貞昌的問題

國防部證實：美軍神盾驅逐艦穿越台灣海峽

蔡詩萍：柯文哲想把民眾黨玩到怎樣的方向？

9/1日起電費新規上路　房東違規最重罰30萬

更多熱門

相關新聞

中山大學碩士學位撤銷　李眉蓁83字曝心情

中山大學碩士學位撤銷　李眉蓁83字曝心情

高雄市長補選已落幕，不過競選期間，國民黨候選人李眉蓁被爆出碩士論文爭議，中山大學審查後，認定抄襲事證明確，決議報請學校撤銷李眉蓁碩士學位，對此李眉蓁強調：接受！但重申「選舉已經結束，所有都該回歸正常」。

八掌溪彌陀映月橋旁綠映水漾公園啟用

八掌溪彌陀映月橋旁綠映水漾公園啟用

蔡英文政治老鼠會的竊國行徑

蔡英文政治老鼠會的竊國行徑

一大片汙損照片曝！客控遭索賠5萬清潔費　業者反擊了

一大片汙損照片曝！客控遭索賠5萬清潔費　業者反擊了

3主軸「全包式」保護青少年！嘉義市長黃敏惠帶頭衝

3主軸「全包式」保護青少年！嘉義市長黃敏惠帶頭衝

關鍵字：

論文吹哨人黃敏惠吳佩蓉嘉義市

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

今年的鬼特別兇！　「超雷8大禁忌」母湯犯

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

即／林書豪想當台灣人　父申請入籍

23歲妹下面臭爆！男友嫌髒…醫見「腐臭魚湯」亂流：在裡面4個月

失聯工讀生不幸過世　統一獅派人協助

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

郭書瑤深夜「緊身低胸」肉貼眼鏡男新歡！恩愛牽手被帶回家

蛇精男驚爆全臉毀容！崩潰：不知道以後怎生活

央視：一旦武統「首戰即終戰」

板橋299元吃到飽爽嗑燉飯、義大利麵

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

更多

最夯影音

更多
《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話
《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面