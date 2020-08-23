阿管處玫好七夕在阿里　愛情大草原下星光晚餐超浪漫

▲ 2020阿里山神木下婚禮之浪漫遊程活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處於牛埔仔愛情大草原展開「玫好七夕在阿里」活動，融合了台18線愛情絲路主題的牛埔仔光影遊樂園環景步道體驗，擴大情人的定義，放寬在這個節日對於表達心意人的廣度，邀請不同年齡層的情人們-情侶、親子、銀髮來感受一場星光與草原的浪漫午夜之旅！

▲▼ 2020阿里山神木下婚禮之浪漫遊程玫好七夕在阿里-星光下の花香浪漫愛在午夜星光草原時 。（圖／記者翁伊森翻攝）

現場除有一系列的浪漫體驗包含「玫好在一起DIY」、「夜晚的藝術燈光饗宴」、「星光下野餐及表演」，更現場邀請阿里山業者精心展售在地農特產品，結合人文產業介紹今日的遊程「玫好七夕在阿里」，顛覆參與遊客在阿里山的浪漫印象。

不少遊客表示，可以跟自己的伴侶、家人、老伴第一次在阿里山的星光下浪漫野餐，享受美味的餐點外，還有魔術表演、懷舊老歌弦樂演奏、樂團演出帶動氣氛下，相當浪漫，加以在星光的祝福，不需言語，嘻笑之間也能感受與愛人間情意綿綿，一起提前共度美好七夕時光。

阿里山管理處處長馬惠達表示，不是只有情人節才能感受浪漫，希望旅客來到阿里山，除了感受阿里山生態及人文風情之美，搭配茶、咖啡、鐵道、原民、生態浪漫六大主題體驗遊程，讓每一次出遊的阿里山，都是不一樣的美好旅程!