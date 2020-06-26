「阿里山EASY GO」電子套票銷售　消費滿200元可抽獎金額最高888元





▲阿里山EASY GO x LINE Pay付款，最高888元送給你 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處），2018年推動「阿里山EASY GO」電子套票銷售平台至今，大阿里山轄區已逾100多家業者將自家產品上架，共計150項商品，包括六大主題遊程、阿里山國家森林遊樂區門票、奮起湖美食套票、阿里山高山茶、阿里山咖啡及各種農特產品，皆能在「阿里山EASY GO」電子套票銷售平台上購買，甚至透過網站規劃旅遊行程。

▲阿里山安心旅遊推森林園樂區套票。（圖／記者翁伊森翻攝）

現今LINE已經是大家生活中密不可分的通訊軟體，其中LINE Pay也成為大家多元支付的選擇之一，今年度特別與LINE Pay合作，將於6月22日(星期一)上午10:00至7月21日(星期二)下午23:59分推出「LINE Pay抽抽樂」的活動，只要在指定時間到「阿里山EASY GO」電子套票銷售平台購買阿里山相關套票商品(部分商品不適用)，消費金額滿200元，即可獲得抽中獎金額最高888元!

而近期強打的「奮起湖美食套票」，除了用超低299元就能買到阿里山國家森林遊樂區門票及奮起湖必吃美食套票外，還能立即抽紅包!想來阿里山旅遊的民眾可趁這波優惠檔期先將旅遊票券或伴手禮搶先買下，中獎機率100%，保證人人有獎!

馬惠達處長表示，為讓大阿里山轄區內的旅遊商品，甚至是伴手禮讓更多國內外的遊客看見，「阿里山EASY GO」電子套票銷售平台絕對是最佳的選擇，網站內的每一種商品皆是嚴選過才上架，保證能帶給大家方便又快速的旅遊體驗，未來將會持續增加更多旅遊商品，例如台灣好行阿里山線套票以及太平雲梯門票，都能在「阿里山EASY GO」購買。



隨手拍都是美照