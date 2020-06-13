阿里山夏至體驗日　牛埔仔愛情大草原共賞「日環食」

▲阿里山夏至體驗日 邀您共賞「日環食」天文奇景 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2020年天文盛事-日環食將於21日登場，根據氣象局天文站表示臺灣最佳的觀測地點在「嘉義」，當天假期預計將吸引來自各方的天文迷前來共襄盛舉，欣賞這百年難得一見的天文奇景。交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)當天規劃九大觀測點，將於牛埔仔愛情大草原辦理「2020阿里山夏至體驗活動」。

阿里山管理處處長馬惠達表示，今年全球難得一見的天文盛事─日環食又稱「上帝的金戒指」，將從非洲東部開始至西太平洋為止，而臺灣嘉義地區剛好位在寬47公里左右的環食帶上，遮蔽日面高達97％以上實屬難得一見，下一次在臺灣能見到如此大範圍的日環食，可要等到近200年之後的2215年，是天文愛好者不容錯過的盛事。

因此「2020阿里山夏至體驗日」，主場將提供限量觀日眼鏡(每人限領一副)給蒞臨活動的民眾，現場並將設置有趣的「浪漫星空瓶」、「八大行星手環」DIY親子體驗活動，以及茶、咖啡、浪漫、鐵道、原民、生態等六大旅遊主題推廣，並精選大阿里山地區20家特色店家展售文創商品感受阿里山最動人的旅遊氛圍，而最吸引大眾的鄒族歌舞劇團也將熱情登場展現鄒文化之美，另外特別邀請臺灣金曲歌王沈文程現場演唱一連串經典歌曲，期待帶給大家不一樣的阿里山夏至體驗活動。

另外，阿里山管理處與地方合作在台18線、鄒族部落及西北廊道沿線各觀測點有一系列活動，如里佳資訊站結合里佳部落辦理「金環遇藍帶の百年相遇」，太平雲梯迎賓廣場結合太平社區辦理「日月合璧映太平」，瑞峰1314觀景臺、龍眼國小及碧湖琥珀社咖啡莊園聯合辦理「200年後的約定-天使光環X草地品茗」、麻竹湖步道觀景臺結合公興社區辦理「公興日環食-三生三世約定の森」，巃頂步道觀景及石棹資訊站臺辦理日環食及其他天文現象導覽解說等皆有在地特色的體驗活動，歡迎好朋友們一同前往參與，更多活動內容詳情請至阿里山國家風景區官網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。

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