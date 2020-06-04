揪團來新竹動物園　7日解封日起團體票8折

▲新竹市立動物園希望搭上解封後振興觀光的列車。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

疫情降溫，6月7日起將擴大解禁活動限制，新竹市立動物園為吸引遊客前來，同步推出8折優惠的團體票。搭配新竹市多家飯店住房就送動物園門票的優惠，希望搭上解封後振興觀光的列車，吸引更多遊客來新竹住一晚。

動物園園長楊礎遠表示，動物園去年底重新開園後，門票票價為全票50元，為了響應6月7日解封振興政策，同步推出團體票；民眾20人以上現場購票，或飯店、旅行社一次購買100張票以上，都能以8折40元的價格購入。

他表示，過去五個月，已有多家飯店業者向動物園一次購買數百張的門票，相信團體票推出後，對旅行團或機關團體，能夠增加前往動物園的誘因，外地遊客到訪增加，相信也有助於新竹市區的商機。

動物園指出，新竹市包括煙波飯店新竹湖濱館、竹湖暐順麗緻文旅、新竹老爺酒店、新竹國賓大飯店、新竹英迪格酒店、福華大飯店與芙洛麗大飯店等皆有推出住房專案，住房即可獲得動物園門票或是提供接駁，詳情可洽詢大飯店。

楊礎遠指出，先前疫情對動物園的票房確實造成影響，今年一月的參觀人數來到37萬人次，4月疫情最嚴峻掉到7萬人次，可見疫情對觀光景點的衝擊。

對於6月7日全台疫情解封，園方配合中央流行疫情指揮中心的指示，將繼續落實防疫新生活運動，歡迎大家來動物園遊玩，但也提醒遊客自身防疫措施仍要確實，才能讓台灣的零確診持續保持，也能讓動物園的動物們能夠處於一個安全的環境。