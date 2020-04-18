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輕熟女拄柺杖裝可憐…「幫我買飲料」專偷小黃　犯案至少10件　

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▲偷遍北中南計程車司機辛苦跑車血汗錢的劉女。（圖／八德警分局提供）

▲劉女以身體行動不便為藉口趁計程車司機不備竊取財物。（圖／八德分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

40歲劉姓女拄著拐杖以行動不便為由，在搭乘計程車後會藉口拿東西或要求幫忙買飲料趁司機不注意，隨手偷走車上財物迅速逃逸，被偷的司機除了報案外也將該女子作案影像貼上社群網站呼籲大家小心，警方受理後便積極循線查緝，終於在桃園市楊梅區元化路某汽車旅館內當場查獲劉女以此手法偷遍北中南，並發現她遭遭桃園、新竹、屏東地檢署發佈通緝。

▲劉女以身體行動不便為藉口趁計程車司機不備竊取財物。（圖／八德分局提供）

▲偷遍北中南計程車司機辛苦跑車血汗錢的劉女。（圖／八德警分局提供）

警方表示，包括新北、桃園、彰化等地皆傳出有發生多起利用計程車司機的熱心，藉機支開司機後再偷竊車上財物案件，造成計程車司機們都很困擾，也在計程車同業的LINE通訊群組及臉書「爆料公社」上傳影片互相提醒要多加提防，多名受害人發現後，也紛紛向警方報案。

桃園市八德警分局四維派出所警員陳彥廷，轄內計程車司機報案指稱曾經搭載該名女子，且差點被偷走皮包，經調閱多支監視器並查訪後進行分析比對，發現一名因竊盜案遭桃園地檢、新竹地檢、屏東地檢所發布通緝之劉姓女子，疑似就是涉案的對象，並經多日追查掌握情資後發現該女子出沒在楊梅區一帶，經至楊梅地區當地查察詢訪，於15日凌晨1時許，由所長林俊廷率領警員陳彥廷、陳敬霖在楊梅區元化路某汽車旅館內當場查獲劉姓女子，並移送至各地檢署歸案。

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