海南「小明」專案回台　癌母接機不能抱抱：回家的路好苦

▲首位特准專案入境的小明樂樂。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／綜合報導

經政府專案核准，今年將升高中的海南「小明」樂樂今日上午抵達桃園機場，罹患乳癌三期的媽媽郭云曼在機場接機時，忍不住隔空哭喊「媽媽真的好想你」，但樂樂也趕忙提醒，「媽媽，不可以抱抱」，兩人間隔1.5公尺的社交距離，互相比出擁抱手勢，可說是骨肉當前，最遙遠的距離。

陸配郭云曼來自海南，年約40歲嫁來台灣12年，她6月時就曾於疾管署外舉著「跪求您讓我的女兒回家吧」的牌子，淚求政府能體諒她即將開刀治療，女兒卻遲遲無法回家，可以盡早讓她們一家團圓。

▲郭媽媽6月17日和台灣滯陸孩童父母自救會到疾管署陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

經過「專案」申請後，郭媽媽的女兒樂樂獨自從海南搭機，轉廈門返台，18日上午10時42分抵達桃園機場，在疾管署檢疫官陪同下，填寫健康聲明暨居家檢疫通知書，通過發燒篩檢站抵達入境大廳。

在入境大廳等候多時的郭媽媽見到女兒返台，大聲哭喊「媽媽真的好想你」、「回家的路好辛苦」，女兒也回應「我也好想妳」，並在受訪時表示，感謝長官聽到我們的聲音，讓我回來繼續讀書，也感謝媽媽幫我這麼多。

郭云曼表示，自己女兒是和前夫所生，後嫁給台灣丈夫後，3歲半的女兒就跟著來台灣生活，由於與丈夫沒有血緣關係，因此等到她2016年取得中華民國身分證後，女兒才能依親於她，開始排隊等待申請中華民國國籍，這次2020年春節期間回大陸，也是為了辦理證件申請。

▲郭媽媽到機場接女兒樂樂返台，但兩人須保持社交距離，女兒也須接受14天健康隔離。（圖／東森新聞）

受疫情影響，中央流行疫情指揮中心從2月起禁止大陸籍人士來台，包括陸籍配偶子女「小明」，近期在疫情相對趨緩下，開放0到6歲的小明回台，惟即將升高中的樂樂，仍不在開放名單內，因此經評估申請專案回台。

郭云曼說，由於移民署對陸配、陸配子女入籍每年名額有限，她小孩排了四年，好不容易今年拿到身分證資格，卻因疫情，在2月7日跟著她一起入境回台時，在機場當場被要求自費遣返，學業都成了問題。

談到樂樂入境後的防疫、就學情況，郭云曼在接受《ETtoday新聞雲》訪問時說，由於檢疫旅館費用太高，這段時間她也要開刀治療，家裡經濟實在沒辦法，所幸家裡還有單獨浴室的房間，因此經過疾管署同意，和區公所、里長報備後，樂樂可按規定，居家執行14天的隔離檢疫。

郭云曼也感謝樂樂就讀的國中，在考量樂樂三年成績不錯下，幫忙申請高中，目前已經完成錄取手續，等14天隔離完畢，就能到校報到。她補充，其實還有很多家庭、孩子面臨跟他們類似的情況，這種骨肉分離的心情，很需要各界人士的關懷、援助，畢竟這些小孩多在台灣生長、就學，因為大陸就學問題敏感，也無法轉移學籍到大陸就讀。

▼首位特准專案返台「小明」寫給媽媽的一封信內容。（圖／讀者提供）