　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不爽男友前妻...高雄女「高調曬她照片」：討客兄的仙女！　超瞎辯解理由曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼臉書,Facebook。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲小雨在臉書上辱罵小紅，被判處拘役40日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Unsplash）

記者林昱萱／台中報導

一名女子「小雨」（化名）在與另名女子「小紅」（化名）前夫交往期間，對小紅心生不滿，竟然就在臉書PO出對方照片，並發文表示，「給你介紹一下，討客兄的仙女」等污辱小紅的言詞。對此，台中地院審理後，依法判小雨拘役40日，得易科罰金。

判決指出，小雨在與小紅的前夫交往期間，對小紅心生不滿，竟然就用手機登錄臉書，將小紅的照片重新下載後，再度上傳到個人臉書帳號內刊登，同時還PO文表示，「人盡可夫的殘花敗柳」、「野雞一隻」、「跟卡拉OK的媽媽桑一樣」、「妳三小毛」、「討客兄的仙女」。

誇張、辱罵小紅的行徑，讓小紅的的朋友看不下去，因此告知對方，全案才因此曝光。對此，小雨坦承確實將小紅的生活照PO上網，並寫下上述文字，但她卻矢口否認犯行並辯稱，自己有將小紅的臉用馬賽克遮住。

對此，法官認為，小雨只因為對小紅心生不滿，就在臉書上張貼上開文字，足以貶損對方於社會上之人格、地位，造成對方受有精神上之痛苦， 行為實屬可議，惟念其犯後終能坦承犯行，考量其犯罪動機、目的、手段，並審酌其智識程度、家庭經濟狀況等後，給予判刑。

台中地院審理後，依犯公然污辱罪，判小雨拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，而未扣案的行動電話1支沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，將追徵期價額。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

呻吟聲傳遍走廊...辣妹羞喊「你比較年輕算你便宜」！下秒起身倒水　結局反轉

影／彰化篩檢惹議...葉彥伯「重來我還是會做」數度哽咽：比中央多做一點

摩鐵酣戰外國妹...他拍「激情影片」甩頭嗆：南部你不用住了！　轉身秒傳給朋友

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
女兒25樓高速墜下！　四川爸心急衝去接「被砸中雙亡」
20年來第一次！　鄭弘儀抓包名嘴偷吃…他尷尬解釋原因
快訊／別白跑！　「淡水漁人碼頭煙火秀」確認延期
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫刺死前小三新歡...掰「媽會打工賠償贖罪」獲輕判　一毛未給改判無期

快訊／巴威過境掀長浪！　綠島石朗3潛客游不回來「驚恐困海中」

不爽男友前妻...高雄女「高調曬她照片」：討客兄的仙女！　超瞎辯解理由曝光

趁正宮回娘家…小三爬上她床！甜喊「打贏戰爭」　她見這幕氣瘋：狐狸精擅長吹

1個月血汗錢差點不見！上萬元薪資掉路邊　警方上臉書「尋人」

老實男精通「捻花惹草」！腦筋一歪「以少變多」　自家果園種大麻

快訊／綠島浮潛溺水...女潛客失去生命跡象！直升機跨海救援　急送醫搶救中

巴威來襲金門海象驟變　大陸船舶「避浪內切」翻覆...2船員獲救

快訊／台中40人登山團爬阿里山鄉「石山引水道」　1人跌墜50m深谷

扒衣硬上18歲女同事…計時器突響！　他「秒回神停手」下場曝

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

張新成誇「非常美」！譚松韻秒送眼刀　合唱「無與倫比的美麗＋安靜」好好聽

超強翻唱《灌籃高手》片尾曲　完美駕馭！網友：唱到心坎裡

消暑聖品！鹿港超夯古早味剉冰　軟Q粉粿＋沁涼剉冰只要30元♥

不要再打了！教訓娃娃給狗狗看　整組嚇壞狂吠超害怕網笑：怕爆

人夫刺死前小三新歡...掰「媽會打工賠償贖罪」獲輕判　一毛未給改判無期

快訊／巴威過境掀長浪！　綠島石朗3潛客游不回來「驚恐困海中」

不爽男友前妻...高雄女「高調曬她照片」：討客兄的仙女！　超瞎辯解理由曝光

趁正宮回娘家…小三爬上她床！甜喊「打贏戰爭」　她見這幕氣瘋：狐狸精擅長吹

1個月血汗錢差點不見！上萬元薪資掉路邊　警方上臉書「尋人」

老實男精通「捻花惹草」！腦筋一歪「以少變多」　自家果園種大麻

快訊／綠島浮潛溺水...女潛客失去生命跡象！直升機跨海救援　急送醫搶救中

巴威來襲金門海象驟變　大陸船舶「避浪內切」翻覆...2船員獲救

快訊／台中40人登山團爬阿里山鄉「石山引水道」　1人跌墜50m深谷

扒衣硬上18歲女同事…計時器突響！　他「秒回神停手」下場曝

李芷婷唱一半...謝和弦驚現台下告白！　秒打槍：我的菜是J.sheon

人夫刺死前小三新歡...掰「媽會打工賠償贖罪」獲輕判　一毛未給改判無期

羞羞臉！　浙江為懶惰官員頒發「蝸牛獎」證書

馬英九稱台灣是棄子　外交部斥：失敗主義言論、反外交謬論

1～6月都能賞花！台中忘憂森林秘境　搭火車賞櫻還能露營超放鬆

日本最恐怖遊樂園！設施破舊「如鬼屋」仍對外營業　網卻大讚：氣氛很棒

貓星人淡定看「毛茸小山竹遭切割」　網友全驚呆：Magic～

劉以豪黑披風帥炸「6款劇照曝光」！天冷心疼古力娜扎衣服薄

米其林指南首度前進台中　美食家預測這些餐廳會摘星

建商搶攻台積電宅男購屋大戶　中科新案最高3字頭起跳

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

社會熱門新聞

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

人妻攜子抓姦　「音樂濕」全裸躺床判賠50萬

碩士男酒吧外撿屍…摩鐵客滿帶去公廁硬上！

花30萬找人教訓蔡阿嘎　K哥下場曝光

碩士生用餐暴斃　死者父慟「司法黑暗」

27歲男聯誼溺斃　遊客共游3小時不知情

即／桃園深夜車禍　2車撞爛傳受困

辣妹羞喊：算你便宜　結局反轉

禮儀師變實況主！開台露G奶挨批「電子妓女」偷落淚

大嬸開車見沒位　直闖民宅車庫停好走人

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

桃園苦情女攔車…下秒抓窗「掛車身拖數公尺」

台南19歲男女騎車追撞雙亡　最後身影曝光

貴婦「回娘家」找小王！2週激戰14次

更多熱門

相關新聞

失控男海扁前妻　網怒：肉搜畜生

失控男海扁前妻　網怒：肉搜畜生

苗栗1名疑似吸毒的男子，日前在家裡床上毆打1名女子，不僅踹頭、摑掌、撞牆樣樣來；整段暴力影片被上傳到網路社團上，引起網友撻伐，表示要肉搜這名毒蟲；苗栗分局20日證實這段畫面為轄區案件，將依家庭暴力防治法偵辦。

反殺恐怖前夫！毀容女悲慘人生大起底

反殺恐怖前夫！毀容女悲慘人生大起底

16歲女兒出門！疑心父竟「燒香戳腳板」

16歲女兒出門！疑心父竟「燒香戳腳板」

前妻有了新戀情！他深夜錘殺分屍

前妻有了新戀情！他深夜錘殺分屍

名醫怨前岳母「邪教」　檢：抒發婚姻不愉快

名醫怨前岳母「邪教」　檢：抒發婚姻不愉快

關鍵字：

前妻污辱

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

2020下半年危機爆發！「12月出大事」預言曝光

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

台灣太極拳傳人約戰徐曉冬　館長開價10萬出場費

「入住第一晚悔了」小資妹扛600萬：重找租屋

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

演藝圈疫情失控…Netflix：中斷所有韓劇製作

巴威還會增強變胖估成中颱　暴風圈侵襲各縣市機率出爐

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

夫妻撈回髒小貓　一年變仙氣大眼

國光女神熟睡「遭親爸伸狼爪」

更多

最夯影音

更多
媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰
帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面