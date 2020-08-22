不爽男友前妻...高雄女「高調曬她照片」：討客兄的仙女！　超瞎辯解理由曝光

▲小雨在臉書上辱罵小紅，被判處拘役40日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Unsplash）

記者林昱萱／台中報導

一名女子「小雨」（化名）在與另名女子「小紅」（化名）前夫交往期間，對小紅心生不滿，竟然就在臉書PO出對方照片，並發文表示，「給你介紹一下，討客兄的仙女」等污辱小紅的言詞。對此，台中地院審理後，依法判小雨拘役40日，得易科罰金。

判決指出，小雨在與小紅的前夫交往期間，對小紅心生不滿，竟然就用手機登錄臉書，將小紅的照片重新下載後，再度上傳到個人臉書帳號內刊登，同時還PO文表示，「人盡可夫的殘花敗柳」、「野雞一隻」、「跟卡拉OK的媽媽桑一樣」、「妳三小毛」、「討客兄的仙女」。

誇張、辱罵小紅的行徑，讓小紅的的朋友看不下去，因此告知對方，全案才因此曝光。對此，小雨坦承確實將小紅的生活照PO上網，並寫下上述文字，但她卻矢口否認犯行並辯稱，自己有將小紅的臉用馬賽克遮住。

對此，法官認為，小雨只因為對小紅心生不滿，就在臉書上張貼上開文字，足以貶損對方於社會上之人格、地位，造成對方受有精神上之痛苦， 行為實屬可議，惟念其犯後終能坦承犯行，考量其犯罪動機、目的、手段，並審酌其智識程度、家庭經濟狀況等後，給予判刑。

台中地院審理後，依犯公然污辱罪，判小雨拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，而未扣案的行動電話1支沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，將追徵期價額。

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