反殺恐怖前夫！毀容女「悲慘人生」大起底…網推正當防衛：不撿刀死的是她

▲事發社區。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

山東曲阜市孔姓男子8月8日想與前妻復婚，二人發生爭執，隨後竟拿起水果刀架著對方的脖子。沒想到，在之後的追打過程中，前妻為自保，將孔男捅傷不治身亡。此前，死者曾因婚姻糾紛，用菜刀砍傷前妻被判5年，事發前剛獲准假釋回家。網友看後一面倒表示，這就是正當防衛，「不撿刀死的是她。」

據《上游新聞》報導， 8月11日上午，網路上熱傳一份《濟甯金茂社區發生一起殺人案件》。該文件顯示，8月8日下午，曲阜市金茂社區發生一起傷害致死案件；曲阜市公安局迅速組織警力趕赴現場，並啟動命案偵破工作機制；經初查，死者孔男，男，42歲，與報警人辛姓前妻是同一戶人員。

據悉，2016年11月7日，孔男在曲阜市小雪街道如意社區家中，因婚姻糾紛用菜刀將辛女面部5處及腿部砍傷。經法醫鑑定，前妻傷情構成輕傷一級。

2017年8月，孔男被曲阜市人民法院判處入獄5年，同月移送棗莊監獄。

▲流傳文件。（圖／翻攝自封面新聞）

今年7月30日，孔男獲准假釋回家。8月8日下午，兩人一起外出後一同到金茂社區家中，因孔男想復婚，二人發生爭執。之後，他拿起室內放置的水果刀架到前妻的脖子處。

面對危險，辛女向孔男噴辣椒水，並將掉在地上的水果刀撿起，在對方追打過程中，將他捅傷。16時48分，辛女撥打110報警稱，她將糾纏自己的前夫捅傷，已撥打120。17時05分，經醫院搶救，孔男已無生命體征。

8月11日下午，曲阜市公安局一位工作人員證實，該案件屬實，目前辛女已被逮捕，具體情況仍在偵查中。

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