摩鐵酣戰外國妹...他拍「激情影片」甩頭嗆：南部你不用住了！　轉身秒傳給朋友

▲阿宏被依法判5月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿宏」（化名）與外籍女子「花花」（化名）為前男女朋友關係，但他卻因不滿對方想與他分手，竟然就在未經對方許可之下，用手機偷拍性愛過程，還將影片轉給花花的朋友。對此，高雄地院審理後，依法判他5月徒刑。

判決指出，阿宏因不滿花花想要與自己結束關係，竟然就在未得到對方同意的情況下，於某摩鐵偷錄雙方的性愛過程，而花花得知後，氣得多次要求阿宏將影片刪除。未料，阿宏不僅不同意，還多次傳訊恐嚇花花，「要死一起死」、「讓你沒辦法工作」、「信不信我公開」、「南部你不用住了」。

不僅如此，阿宏還將性愛影片傳送給花花的外國友人，而外籍友人收到影片後，嚇得趕忙去找另名朋友協助處理，全案才因此曝光。對此，阿宏於警訊時，坦承偷拍性愛影片，並將其傳送給花花的朋友，但他也辯稱，是因為自己很生氣，想要拿回自己的錢等語。

法官認為，阿宏在未徵得花花同意的情況下，就拿手機竊錄性愛過程，未能以和平理性方式處理糾紛，還拿偷錄影片恐嚇對方，甚至將影片傳給花花的朋友，此舉已經造成花花精神上的恐懼、痛苦，所為實屬不該，惟念其犯後尚能坦承犯行，態度尚可，審酌其經濟能力、智識程度後，就其所犯3罪，分別處刑。

對此，法官依犯無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處2月徒刑；又犯恐嚇危害安全罪，判處3月徒刑；又犯散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容罪，判處3月徒刑，合併應執行有期徒刑5月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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