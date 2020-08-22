小鮮肉當車手「提領鉅款抵債」　太專心被警盯上起出近百萬贓款

▲桃園警分局員警22日上午在桃園火車站前附近超商，發現李姓男子持數張提款卡在ATM前提款，李坦承欠債當車手，員警起出90萬餘元贓款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局員警22日上午在轄區執行「路暢暨金融機構巡守」勤務，其中在桃園火車站附近某超商發現李姓男子在ATM前提款，員警發現李男手持數張提款卡上前盤查，李男緊張坦承提款卡不是自己的，因欠債被逼迫當車手1個月底債，前2天提領已逾百餘萬元，今天第3天才剛領9萬餘元就被發現，員警派回派出所偵訊後依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警分局武陵派出所警員崔育斌，22日上午10時許在轄區復興路某超商巡邏簽到，發現一名提款男子持有數張提款卡，見到員警出現神色緊張，於是請其配合出示證件，李男一度辯稱未帶身分證件，但卻滿頭大汗。

▲桃園警分局員警22日上午在桃園火車站前附近超商，發現李姓男子持數張提款卡在ATM前提款，起出90萬餘元贓款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警在19歲李姓男子隨身背包內發現有7張提款卡、5本存款簿，員警詢問提款卡與存簿來源時，李回答不是他的，坦承因欠債無力償還，債主要他當1個月車手抵債，前2天遵循指示提款已逾百萬元，今天上工第3天，才剛領9萬多就被員警發現。

員警清點現金為9萬3千5百元、7張提款卡與存款簿等證物，所長林武傑將李男帶回派出所偵訊，訊後除將李男依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦外，並將循線溯源，追緝其他詐騙集團成員到案。

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