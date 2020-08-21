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桃市消防局率全國之先添救災新利器　全面配發美式NFPA消防梯

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▲桃園市消防局最近新增救災消防梯，這套美式消防梯操作輕便，可同時負荷3名全副武裝消防人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局最近新增救災消防梯，這套美式消防梯操作輕便，可同時負荷3名全副武裝消防人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局最近引進美式消防梯，不但可運用在救災上，還能作為訓練使用，全面提供消防人員更安全救災需求。消防局指出，總計有44組美式消防梯全面配發各單位使用，設計荷重為340公斤，可容許3名全副武裝消防人員在梯上作業，而且還有感熱貼紙設計，若周圍溫度超過150度則會變色，提醒消防人員調整救災策略，這套美式安全梯也率全國之先在桃市使用。

▲桃園市消防局最近新增救災消防梯，這套美式消防梯操作輕便，兼具負重與安全特性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局最近新增救災消防梯，這套美式消防梯操作輕便，兼具負重與安全特性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局表示，鑑於近年部分消防單位因使用一般用途之「工業梯」，救災或訓練過程中常常容易變形或折彎，導致第一線消防同仁發生受傷意外，桃園市消防局率全國之先，今年完成44組美式消防梯全面配發各單位，這套新救災利器符合美國消防協會NFPA1931：2015標準，設計荷重為340公斤，可容許3名全副武裝消防人員在梯上作業，相較於傳統設計荷重僅150公斤傳統工業梯子，1名全副武裝消防人員加上1位民眾就超出梯伸承載極限，很容易造成意外傷害。

▲桃園市消防局最近新增救災消防梯，通過美國消防協會NFPA1931：2015標準。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局最近新增救災消防梯，通過美國消防協會NFPA1931：2015標準。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，美式消防梯身還具備「感熱貼紙」，救災時周遭溫度若超過攝氏150度將會變色，可提醒消防人員迅速調整救援策略，以確保救災任務安全。

消防局強調，桃市各區不少地區有狹小巷道，雲梯車往往無法接近火災等建物，若民眾受困，則需仰賴消防人員架設消防梯，以迅速救出受困者，這套新救災美式消防梯提供安全救援設計，顯得格外重要，消防局已完成採購並配發各單位使用，期望能大幅提升消防同仁執救災任務安全性與效益。

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