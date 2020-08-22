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前十大槍擊要犯遞補桃園市議員　段樹文力辭「警政審查會召集人」

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▲桃園市議員段樹文今年6月間遞補市議員，接任前議員劉茂群警政、衛生審查會召集人遺缺，但他已向無黨聯盟總召李家興表達辭意。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市議員段樹文今年6月間遞補市議員，接任前議員劉茂群警政、衛生審查會召集人遺缺，但他已向無黨聯盟總召李家興表達辭意。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

昔日曾被警政署列為「十大槍擊要犯」的現任桃園市議員段樹文，今年6月間遞補市議員並接任警政、衛生審查會召集人職缺，引起地方議論紛紛，段樹文表示，他是遞補八德選區前議員劉茂群的議員缺額，因其本身是警政、衛生審查會召集人因此接任，應該純屬巧合，但面對外界質疑聲浪他已向無黨聯盟總召李家興提出辭意。

▲桃園市無黨籍市議員段樹文今年6月24日宣誓就職，由桃園地院行政庭長張益銘（左）監誓下宣誓就職。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市無黨籍市議員段樹文今年6月24日宣誓就職，由桃園地院行政庭長張益銘（左）監誓下宣誓就職。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

段樹文指出，早在6月24日就職時已宣告自己不會進入警政審查會，但後來仍擔任召集人，主要是基於尊重議會體制，最近已向無黨聯盟總召李家興表達辭意；他認為，遞補議員最重要的工作就是服務鄉梓，不會因為自己以往紀錄而受影間，未來在議會質詢警察局時，也絕不會刻意刁難。

李家興解釋，段樹文議員確實曾在第一時間向他表達辭去警政、衛生審查會召集人，目前議會定期會正在進行各部門工作報告，為讓議員在質詢時間利用更為靈活，實務上是以國民黨、民進黨、無盟等3個黨團時段質詢，段樹文除了和黨團議員同步作業外，因為是議會新人，以往未曾接觸各市府局處相關業務，一切從零開始，不過他很虛心受態度，與他以往擔任「大哥」身分不可同日而語。

議長邱奕勝也很認同，段樹文遞補劉茂群的缺是議會慣例，段樹文已表達辭意，他會請議事組依照法規辦理；國民黨黨團總召林政賢也說，段樹文依照議會體制遞補劉茂群職務，但仍需考量社會觀感。

據指出，段樹文綽號「細鯽仔」，1984年曾因殺害黑道份子郭江南被警政署列為「十大槍擊要犯」，落網後被判處無期徒刑，經兩次減刑，總計關了22年才假釋出獄，出獄後經營電子、土地開發事業，2008年與朱瑞典等人創立天道盟正義會，段自命為總會長，朱則擔任副會長。

段樹文後來事業有成努力漂白，2018年首度參選桃園市議員，獲得1萬645票高票落選，還是八德選區落選頭，同選區市議員劉茂群因涉及賄選案被判處當選無效定讞，段隨後遞補為市議員，陰錯陽差接下議會警政、衛生審查會召集人。

▲桃園市無黨籍市議員段樹文宣誓就職，會後向媽媽下跪獻花感恩。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市無黨籍市議員段樹文宣誓就職，會後向媽媽下跪獻花感恩。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

段樹文今年6月24日遞補宣誓就職後，當場向高齡92歲的媽媽黃閑妹下跪獻花，承諾：「媽，我一定會好好做事！」黃閑妹則鼓勵兒子不要辜負大家期望，這段經典畫面也成為在地民眾茶餘飯後討論話題。

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