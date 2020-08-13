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色男闖台鐵女廁強壓喊「我要跟妳XX」　女尖叫奪門逃...他竟回：在大便

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▲桃園市卓姓男子今年2月間在台鐵中壢後站，見女子進入女廁時突然闖入，以雙手強壓女子肩部說「我要跟妳做愛」等語，女子大聲求助，鐵路警察將卓男逮捕。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲桃園市卓姓男子今年2月間在台鐵中壢後站，見女子進入女廁時突然闖入，以雙手強壓女子肩部說「我要跟妳做愛」等語，女子大聲求助，被站務員扭送鐵路警察派出所偵辦。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市卓姓男子今年2月間在台鐵中壢後站，見女子進入女廁時尾隨闖入，以雙手壓制女子肩部，阻止女子離去，女子驚聲尖叫求助，被路過鐵路警察發現將卓男拘捕到案，女子聲稱根本不認識卓男，卓男抓住其肩膀不斷地說「我要跟妳做愛」等語，還觸碰其胸部等處，卓男則否認犯行辯稱喝醉了，桃園地院審結依強制罪嫌將卓男判處3個月有期徒刑，可易科罰金。

檢警調查，39歲的卓姓男子於今年2月26日上午11時55分在台鐵中壢後火車站附近，見女子進入女廁開啟隔間門時，突然尾隨闖入，以身體阻擋女子離開女廁，並將門閂關上後，以雙手壓制女子肩膀等處，女子被嚇到驚聲尖叫，後趁卓男不注意之際奪門而出，向站務人員求救，再扭送至鐵路警察中壢派出所偵辦。

女子指控，她根本不認識卓男，但卓男進入女廁後強壓其肩膀，還說：「我要做愛」、「我要跟妳做愛」等語，還碰觸其胸部等處；卓男在偵訊時否認對女子有強制猥褻情事，辯稱自己喝醉了，黃姓站務員則做證，案發時聽到女子不斷尖叫，聽到卓男在女廁內說：「我要大便」等語，卓男意識清楚，沒有酒醉情事，但並未聽到卓要與女子作愛等語。

桃園地院法官認為，女子控訴卓男強制猥褻罪，指訴與卓男對峙中曾遭隔衣觸碰胸部，但自承遭卓男按壓其身體舉動移位，發覺時已瞬間撥除其雙手等語明確，此外，復查無其他積極證據，足認有何強制猥褻犯行，應認此犯罪嫌疑不足，審結依強制罪判處卓男處3月有期徒刑，如易科罰金，以新台幣1仟元折算1日。
 

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