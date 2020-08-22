飆速「逆撞開炸」畫面曝！他秒釀5傷變斷片哥：忘記車怎麼開的

▲桃園市平鎮區中興路21日深夜發生2輛轎車對撞事故，2車嚴重毀損，車上5人都被救出，分別送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區中興路21日深夜發生2輛轎車對撞重大交通事故，陳姓男子疑似超速跨越雙黃線，對向劉姓女子來不急閃避發生對撞，造成2車共5人受傷事故，警方與消防救護人員緊急將傷者分別送醫院急救，其中1名婦人左手腕與右大腿骨折，意識不清，其餘4人意識都清楚；員警詢問肇事的陳姓男子為何跨越雙黃線？陳竟辯稱「忘記怎麼開的」，雙方酒測值均為零，肇事原因仍在調查中。

▲桃園市平鎮區中興路21日深夜發生2輛轎車對撞事故，消防局救護人員搶救受困傷者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局指出，21日深夜11時許，中興路平鎮段809號前發生交通事故，駕駛黑色轎車的34歲陳姓男子與對向由58歲劉姓婦人駕駛白色自轎車對撞，巨大撞擊聲驚動住戶出門查看，2車嚴重扭曲變形，其中白色轎車上除駕駛外還有3名乘客卡在變形車身中，有網友將整個現場事故照片上傳臉書《爆料公社》粉絲專頁，引起大批網友留言關心。

▲桃園市平鎮區中興路21日深夜發生2輛轎車對撞事故，2車均嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局第四大隊山峰分隊派出5輛救護車、18名救護人員趕往救援，其中年約60歲婦人（姓名不詳）頭部有20公分撕裂傷、左手腕骨折、右大腿骨折，意識不清，傷致較為嚴重已被送往聯新醫院，其餘包括49歲駱姓女子頭部、右手臂、右小腿撕裂傷；54歲戴姓男子左小腿骨折)；58歲劉姓女子（駕駛）、全身多處撕裂傷、胸痛，；35歲陳姓男子右膝骨折、胸痛，4人均意識清楚，分別送往聯新、天成與國軍桃園總醫院救治。

▲桃園市平鎮區中興路21日深夜發生2輛轎車對撞事故，警方與救護人員現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮交通分隊分隊長曾國樑表示，經初步調查，駕駛黑色轎車的陳姓男子疑超速跨越雙黃線，與對向劉姓婦人駕駛白色轎車發生對撞，案發後，警方詢問陳姓男子為何跨越雙黃線？陳則回答「忘記怎麼開的」，不清楚肇事經過，警方為2人抽血檢測酒測值雙方均為零，至於肇事原因還在釐清中。

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