高職生打工養植物人爸！淪車手悔籌50萬獲和解…法官同情判免關

▲呂姓男子在詐騙集團當車手遭法辦，法官因同情他還有一植物人父親要扶養，予以緩刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

呂姓高職生2019年加入詐騙集團當車手，沒想到他卻在一次取款任務中，遭埋伏員警逮個正著，當場被移送法辦。法院審理時呂男坦承犯行，並籌出50萬元與被害人和解；法官考量他目前還在半工半讀，又需照顧植物人的爸爸，認為他有悔改之意，應無再犯之虞，審結依法輕判1年，並予以緩刑3年。

呂男2019年9月8日在詐騙集團首腦指示下，換上西裝前去陳姓女子家，向對方謊稱自己是檢察官所派來的人，接著便利用此手法於同月17、18、19及23日，到場收得現金共計162萬元。陳女驚覺有異報警，呂男因此在第5次前往收款時，遭埋伏警方當場逮捕。

台中地院審理時，呂男拿出爸爸入住植物人安養院的證明表示，爸爸先前因外傷性顱內出血，術後呈植物人狀態，確定已為極重度身心障礙人士，而他自己目前仍在高職就學中，課餘都會利用時間至工廠當技術工，半工半讀扶養父親。

法官認為呂男不以正當途徑獲取所需，讓被害人財產損失，行為實在不可取，但考量他犯後坦承錯誤，也積極籌出50萬元與被害人達成和解，覺得他已知所警惕，無再犯可能，審結依共同冒用公務員名義詐欺取財罪，輕判有期徒刑1年，予以緩刑3年，但緩刑期間付保護管束，並應參加3場法治教育。

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▲許姓男子表示自己平時半工半讀，扶養植物人的父親。（圖／取自免費圖庫pixabay）