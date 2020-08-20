詐騙車手出庭「供認幹部、據點」　一出法院遭6人押上車擄走

記者柯沛辰、李忠憲／南投報導

南投地方法院光天化日下發生擄人案，一名詐騙集團車手17日下午出庭後，被6名男子團團包圍，當場押上車擄走。同行友人嚇壞報案，檢警一路追到台中，當晚在霧峰逮到一名擄人的黃姓嫌犯，並救出車手。雖然黃嫌堅稱是私人恩怨，但外傳是詐騙集團懷疑車手供出幹部、據點的細節，才策劃擄人教訓。

南投警方17日4點多下午接獲民眾報案，指一名男子步出南投地院司法大樓後，在停車場遭6名男子突襲噴灑辣椒水，並強押上車擄走。

警方成立專案小組後，調閱監視器，發現犯嫌分乘2車逃往台中霧峰、烏日方向，追車超過40多公里，最後在霧峰採取前後包抄形式，逮到一名黃姓嫌犯，並順利救出被害人。

▲警方前後包抄車輛，大聲喝斥黃姓嫌犯「下車」。（圖／記者李忠憲翻攝）

被害車手、黃嫌口徑一致，坦言全案與詐騙集團內部糾紛有關，但嫌犯強調是「私人恩怨」，打算帶人去別的地方「討論解決方法」。不過，有消息傳出，詐騙集團懷疑車手轉當汙點證人，甚至出庭供出幹部、據點等犯罪細節，才大動作擄人。

警方18日訊後依妨害自由、傷害罪嫌將黃男移送南投地檢署，檢方19日聲請羈押禁見獲准。目前警方正在擴大追查，要將同案共犯逮捕歸案，以釐清案情。

▲▼警方壓制黃姓犯嫌，逼問被害車手下落。（圖／記者李忠憲翻攝）

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