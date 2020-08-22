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全台首次！24青少年主辦「防酒駕音樂會」　林昶佐也到場喊話

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▲▼全台首次！24青少年主辦「防酒駕音樂會」　林昶佐也到場喊話。（圖／臺灣酒駕防制社會關懷協會）

▲全國首次！24青年學子發起「防酒駕音樂會」，盼大眾重視酒駕議題。（圖／臺灣酒駕防制社會關懷協會，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

全國首次！24位愛好音樂的青年學子發起「青少年酒駕防制公益慈善音樂會」，在21日晚間用音樂拋磚引玉，向社會大眾呼籲：「酒駕防制不是大人的事，是不分年齡每一個人都要關注的課題」，盼將「愛家人，不酒駕」的理念傳遞給國人，讓大家一同來關注酒駕防制議題。

這一群13歲到18歲的青少年，分別來自北一女中、台北美國學校、私立復興實驗高級中學、建國中學、師大附中等國、高中同學，還有即將邁入各大學的大一新鮮人，他們主動發起，也是全台首度由青少年主辦的「青少年酒駕防制公益慈善音樂會」。

公益慈善音樂會21日晚間6點30分到9點在台北捷運行政大樓捷韻國際廳盛大登場，青年學子用音樂發揮對同儕的影響力。活動期間，享譽國際重金屬搖滾「閃靈樂團」主唱Freddy、立法委員林昶佐，也以音樂界大學長，特地蒞臨音樂會。

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▲▼全台首次！24青少年主辦「防酒駕音樂會」　林昶佐也到場喊話。（圖／臺灣酒駕防制社會關懷協會）

林昶佐表示，音樂界的好友搖滾樂團Beyond Cure主唱，也是酒駕的受害者，2017年凌晨載著剛下班的女友返家，不幸被酒駕者撞上，結果女友過世，主唱雖然撿回一命，但也傷得很重，「今天知道由學生主動發起音樂會，一定要來鼓勵同學。」

林昶佐強調，酒駕議題需要整個社會一同投入，形塑防制文化，否則罰責再重，還是有很多人心存僥倖，今天青少年舉辦音樂會是做紮根的事，相信未來青少年對於公共議題，也會有更多的機會投入，與大家一起努力！

臺灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳喬琪教授表示，看到年輕人勇敢的站出來，用他們的樂器、用他們的心，一起反酒駕，非常感動。只要年輕人站出來，這個國家就有希望，這個社會就會適合居住，非常感謝所有同學為反酒駕運動紮根，共同推動「酒鴐零容忍」運動。

▲▼全台首次！24青少年主辦「防酒駕音樂會」　林昶佐也到場喊話。（圖／臺灣酒駕防制社會關懷協會）

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