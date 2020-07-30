快訊／17年戰友交情！林昶佐曝「李登輝另一面」：拜會我只寫「求見」二字

記者許力方／綜合報導

台灣首位民選總統李登輝30日晚間病逝，政治人物致上哀悼，無黨籍立法委員林昶佐也發文曝光了一張有趣的合照，回顧17年前認識李前總統，但一直沒有把他當成有距離感的長輩，甚至有一次想找他交換想法，就傳了一張只打「求見」二字的A4紙傳真去，但李登輝瀟灑地答應邀約。

▲17年戰友交情！林昶佐曝「李登輝另一面」。（圖／翻攝林昶佐臉書）

林昶佐說，2003年認識李登輝，當時他已經80歲，「一直沒把他當成有距離感的長輩」，有一次希望去交換想法，秘書要求傳真正式公文，說明拜會事由，「我不想囉唆，就在一張A4上只打『求見』兩個大字傳過去」，心想著如果見不到面也OK。

李登輝秘書看到傳真有點為難，但最後還是把那張紙給他看，竟然瀟灑地答應相約。林昶佐說，過去十幾年來，除了政治話題，也會幫李主持一些活動，彼此也聊藝文、科技，甚至還介紹漫畫，感覺李對什麼都很有興趣。但也許是對世界旺盛的好奇心與對台灣強大信心，他始終視李為一位令人敬佩的戰友，保持直來直往的互動，直到近年其身體不再硬朗，最後的這天終究來臨。

▲林昶佐發文哀悼李登輝。（資料照／記者屠惠剛攝）

林昶佐也向家屬表達深摯的慰問，李前總統出生在1923年日治時期的台灣，曾在日美留學。回國後進入政府工作，歷經激烈的國民黨鬥爭，在80年代末成為第一位台灣人總統，之後在台灣民主化、本土化都扮演關鍵的角色，與台灣人民一起經歷了那段關鍵的時代。



「李前總統出生時是日本人，卻又不是真的日本人；戰後變成中國人，卻又不是真的中國人。」林昶佐認為，這是台灣人的悲哀，在認同間掙扎糾結，所以李說「能以台灣之名存在，才是唯一的重點」，讓台灣人能突破歷史的悲哀，成為一個獨立自主有尊嚴的國家，是他人生極為重要的目標。

「請安心休息吧」，林昶佐哀悼，相信在李登輝信仰的那個天上，一定有更多有趣的事情讓他挖掘，而台灣也不會停下腳步，一定會繼續勇敢進步，成為他心中那個美好的國家！