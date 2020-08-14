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林昶佐嗆柯文哲才是消費香港的人　民眾黨反擊：斷章取義

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▲▼2020臺北後疫情時代觀光旅遊轉型論壇-柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲日前批評高雄市長補選候選人陳其邁，指其大動作登報全版廣告挺香港的行為是「選舉操作」，引來無黨籍立委林昶佐則不滿痛批胡扯，要柯「停止汙衊支持香港的人」。對此，民眾黨發言人楊寶楨14日上午回擊，指林昶佐用斷章取義的錯誤資訊，「不也正在污衊柯文哲嗎？」

楊寶楨指出，身為無黨籍立委，本應和在野黨一起監督執政黨，但林昶佐卻選擇用斷章取義的報導抨擊柯文哲，這不只是在亂帶風向，也和陳其邁登報一樣，都在消費香港。

楊寶楨說，先回應林昶佐先生的第一個指控「甚至說港警對著學生以實彈瞄準心臟開槍，是難免擦槍走火。」，首先擦槍走火在成語上的意思是「比喻因意外而始料未及的結果 」，不是在指「槍枝走火」，而是指「警察失控的暴行是意料之外」，請問哪一點描述不當？

接著楊寶楨引述柯文哲在聯訪時的逐字內容，第一點，以醫生的立場第一時刻是問說那個被打到，先關心學生開那槍到底，我們當過外傷的，不小心打到大血管心臟，當場就斃命，這一下去…香港是台灣的鄰居又是亞洲金融中心，所以其實香港的重大變動都會影響到台灣。

▲民眾黨青年軍成軍記者會，發言人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）

第二點，作為人類總是關心另外一個人類的安危，醫生的立場…，今天早上幕僚跟我報告，我第一句話是問說那個打到有沒有生命危險？有時候職業病，就會問說是打到哪裡，不過這樣，一個學生被警察開槍，這聽起來就很聳動，我們還是關心那個學生的健康安危。

「請問上述的言論，你為什麼不放進你的文章裡？柯文哲以醫師的身份在關心學生的生命安危，你卻只顧著抹紅柯文哲！」楊寶楨接著表示，其次，林昶佐指控「柯文哲說香港人到台灣旅遊太多，都被台灣人污染了，才會變成這樣」，原話是大陸政府沒有自信，怕大陸老百姓來台旅遊時，看到台灣的民主自由會動搖。因為港人來台旅遊人數很多，所以搞到現在他們說「都是因為香港人到台灣旅遊太多，都被台灣人汙染了，才變成這樣」。

楊寶楨質疑，請問明明同一句話，前面這幾個字你為什麼要拿掉？加上這幾個字，意思就完全不一樣了對吧？

至於林昶佐指控柯文哲「2014年選舉前支持香港，但後來對香港漠不關心」，楊寶楨說，今年1月大選前夕，當所有人都在忙選舉的時候，柯文哲市長正在北市府與兩團泛民主派的香港朋友們分享市政的經驗嗎？明明捍衛自由民主的心都一樣，作為在野黨，當然是就還未完善的部分，監督執政黨為何「不修法」，這是在野黨的責任及義務，法令都不修卻一直高喊口號，就不該怪我們批評這種作為擺明是選前在消費香港、「蹭」香港。

楊寶楨說，不理解林委員為什麼要在香港議題上，用斷章取義的錯誤資訊在自己的國家製造自己的敵人，分裂這個社會，請問你想達到的，究竟是什麼樣的政治操作及效果？
-
最後楊寶楨反問林昶佐，你現在是我國的立法委員，作為立委你有更大的力量去協助港人，不再只是「個案」的援助，我們認為「修法」將其法制化，才更是一個實際的挺港人行動。民眾黨在本會期針對「難民法」及「港澳關係條例」都提出修法，國民黨也有提出相關版本，「請問林委員您的版本是什麼？」

此外，楊寶楨還說，執政黨在中央有成立台港服務交流辦公室，台北市政府也有成立專案小組，協助港人、捍衛自由民主的心，是我們共同的價值，希望有心人士不要再刻意造謠來撕裂彼此。

▲▼立法院開放國會行動方案聯盟啟動記者會 游錫堃 林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

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