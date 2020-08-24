台南五叉路口超複雜！　「騎士跟著汽車左轉」8人遭攔與警爆口角

▲許多騎士未待轉通通被攔下。（圖／翻攝「台南爆料公社」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台南市北區的海安路、臨安路和公園南路為五叉路口，行車動線相互交織非常複雜，不少騎士不清楚要兩段式左轉，同一時間有8名騎士被警方攔下，他們通通一頭霧水，有人不滿與員警爆發口角。警方則表示，該路口今年就發生53件車禍，加強宣導盼降低交通事故。

有民眾拍下警方攔查影片傳到「台南爆料公社」臉書社團，他表示，「坦白說，海安路跟臨安路與公園南路口這裡的動線，我也是看得霧煞煞的！從海安路直直走接公園南路的會被攔下！攔了一堆人吵了起來！大家行經這個路段，請多注意待轉告示！」

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▼一群人圍著一名員警理論。（圖／翻攝「台南爆料公社」臉書）

根據影片，許多騎士從海安路三段跟著汽車一起左轉到臨安路二段，當場被員警攔下來，至少有8輛機車，一群人圍著一名員警理論，後來有人陸續趁亂騎走。

實際重回現場，當地是五叉路口，今年以來就發生53件車禍，雖路口上方和側面都有「左轉公園南路及臨安路的機慢車需兩段式左轉」的告示牌，但不少人來到路口仍霧煞煞。一名女騎士說，不知要待轉，以為可順著地上標線彎過去；另一名女騎士也表示，這裡很多線道很複雜，「又沒有比較低一點的標示，它那個標示在上面欸。」

對此，台南市第五分局交通組長陳俞成表示，該路口路行複雜，行車動線相互交織，員警在交通尖峰時間發現多部機車未依規定兩段式左轉，險象環生。警方加強宣導，盼降低交通事故。

▼台南市北區的海安路、臨安路和公園南路為五叉路口。（圖／翻攝Google Map）

▼路口上方和側面都有「左轉公園南路及臨安路的機慢車需兩段式左轉」的告示牌。（圖／東森新聞）