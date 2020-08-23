台南祖父母節慶祝活動熱鬧歡樂　黃偉哲期待家庭拉近成員距離共享天倫樂

▲為慶祝祖父母節活動，台南市政府23日辦理資深志工表揚典禮暨「幸福祖孫情‧快樂向前行」活動，市長黃偉哲出席活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為慶祝祖父母節活動，台南市政府23日辦理資深志工表揚典禮暨「幸福祖孫情‧快樂向前行」活動，市長黃偉哲親臨表揚感謝資深志工，特別的是有超過90歲且服務30年資深志工，活動以祖孫時光走秀方式呈現，象徵不同時代的幸福記憶揭開活動序幕，黃偉哲市長開心與大小朋友合影及擊掌留念，場面十分熱鬧歡樂。



今日活動包括教育局長鄭新輝、家庭教育中心主任張冰嫈、東區區長陳勝楠及台南市議員王家貞、許至椿、蔡淑惠、曾培雅、李啟維、蔡筱薇皆到場與民眾同樂。



台南市長黃偉哲表示，祖父母節的意義是希望重視家庭價值，對於祖父母的貢獻付出表示最高的敬意及謝意，現今祖父母都扮演很多角色，有的是照顧者角色，有的是孫子保護者的角色，期待未來能持續辦理祖父母節活動，讓祖孫緊密互動交流，每個家庭都能拉近成員距離，共享天倫樂。



教育局表示，今日活動拋磚引玉宣揚祖父母的偉大及對家庭重要性，讓時下年輕世代以祖父母為標竿學習對象，更重視對長者的關懷，打造台南成為高齡友善城市。



家庭教育中心表示，台灣已是高齡化社會，平均壽命80歲，平均54歲半就當祖父母，更有許多高齡市民活躍於社會服務，擔任志工奉獻時間及能力，活出精彩人生，希望透過本次活動讓祖孫們緊密互動交流，拉近家庭成員的距離，一起創造美好回憶。



現場安排許多好玩有趣的懷舊童玩攤位，包含幸福老台味零食展、懷舊隧道老器物展、古早味闖關體驗等，讓參加現場闖關活動的祖孫進行一場有意義的共學共玩體驗。

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