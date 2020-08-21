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見機車鑰匙沒拔他爽騎遊車河　2小時被逮…下跪求饒「騎錯車」

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▲桃園市史姓男子20日在楊梅區路旁發現機車插有鑰匙，順手牽羊騎了就走，過程被監視器拍攝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市史姓男子20日在楊梅區路旁發現機車插有鑰匙，順手牽羊騎了就走，過程都被監視器拍攝到。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市史姓男子20日上午在楊梅區台一線上發現路旁機車上插著鑰匙，見車主不在立即騎了就走，警方獲報機車失竊後，根據監視畫面派出員警三路追擊，果然在中壢區發現史男蹤跡在2小時內拘捕到案，史男發現是員警後當場下跪求饒，全案經偵訊後依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市史姓男子20日在楊梅區路旁竊取機車，楊梅警方2小時內查獲，史男還當場下跪求饒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市史姓男子20日在楊梅區路旁竊取機車，楊梅警方2小時內查獲，史男還當場下跪求饒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局指出，57歲的史姓男子平日無業，20日上午10時許，徒步經過楊梅區台一線埔心地區某家銀行前，發現一輛機車插著鑰匙，見車主不在車旁，竟順手牽羊騎了就走，受害的黃姓女車主發現機車失竊，立即向草湳派出所報案，員警調閱沿途天羅地網監視畫面，發現史男竊車後一路北上往中壢、平鎮地區行駛。

▲桃園市史姓男子20日在楊梅區竊取機車，員警在2小時內拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市史姓男子20日在楊梅區竊取機車，員警在2小時內拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局員警立即著便衣沿途追趕，後來兵分三路在中壢、觀音與平鎮地區來回搜尋，果然在2小時後在中壢區中正路二段發線史男正騎著贓車趴趴走，員警立即攔截表明身分，史男當場嚇到跪地求饒，頻頻道歉辯稱騎錯車，員警帶回派出所偵訊後依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

楊梅警分局分局長黃富村提醒，民眾將汽機車停放路旁，應隨手拔下車鑰匙並上鎖，勿貪圖一時方便將鑰匙插於車上，以免竊賊覬覦行竊得手，甚至淪為犯案工具。

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