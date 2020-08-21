挨罵「掛中士的二兵」後慘成焦屍　父控3長官涉凌虐奪兒命...真相出爐

▲陸軍269師謝姓中士去年9月間在營區遭焚燒致死案，桃檢調查確認為自焚致死，21日偵結將遭指控彭姓士官督導長等3名士官予以不起處分。（資料照／軍聞社提供）

記者沈繼昌／桃園報導

陸軍269旅機械化步兵營謝姓中士去年9月在桃園市楊梅區高山頂營區遭焚燒致死，因當事人父親質疑長官凌虐部屬致死，對直屬彭姓士官督導長等3人提告；桃檢分案調查後查明謝姓中士應係自焚導致敗血性休克併多重器官衰竭致死，認為無事證足認彭等人涉有刑責，21日偵結予以不起訴處分。

桃檢調查，23歲的謝姓中士去年9月26日中午12時45分許，在營區待命班之庫房內突然全身遭火燒傷，經同僚緊急送醫急救，仍於隔年1月15日傷重不治，桃檢檢察官率法醫相驗，謝姓中士係因火燒與吸入性燒灼，致全身百分之95燒灼傷與感染併發敗血症，導致敗血性休克併多重器官衰竭死亡。

謝姓中士死亡後，其父親以涉及長官凌虐部屬致死、重傷害致死、恐嚇危害安全與湮滅關係罪嫌，對該連39歲彭姓士官督導長、36歲黃姓士官長與34歲上士班長等3人提告。

桃檢指出，謝姓中士曾於去年9月26日中午在269旅機械化步兵第一營之LINE群組留言：「大家對不起…我成為大家的負擔了」，後未久即發生焚燒事件，謝在同僚送醫救護過程中，向前來協助與救護人員坦承是自己引火自焚，檢察官調取相關救護紀錄表、急診病歷摘要，亦有相同記載。

此外，事發地點庫房旁軍械室外監視器有拍攝到謝姓中士於在該日中午12時30分20秒經過軍械室前方，往左方庫房門口方向前進，2名證人曾親眼目擊謝姓中士身體著火自庫房內衝出，到吸煙區前空地後倒地；謝姓中士衣物內發現打火機1個，經送鑑結果，檢出與謝姓中士相符之DNA-STR型別；另庫房現場，起火處地上有已起火燃燒之5加侖無蓋汽油桶1只，該汽油桶蓋與謝姓中士行動電話即放在起火處旁白色塑膠桌上，該汽油桶平日放在起火處旁之危險機工具庫房內，主用供割草機使用。

檢方認為，根據調查，謝姓中士在案發前已萌生自殘念頭，並傳送簡訊至群組，自行進入危險機工具庫房內拿取汽油桶，再持打火機點燃汽油朝自身燃燒，確認應認無外力介入。

另外，針對刑事責任認定，3名士官分別被告發包括命謝姓中士抄寫軍事準則、在士兵前辱罵斥責「只是掛中士的二兵而已…」等語、未完成值星任務、輪值勤務次數過多與事發後，彭姓士官督導長指揮部屬清洗地面涉嫌湮滅證據等指控，檢方則認為未達陸海空軍刑法之凌虐及刑法之惡害通知程度，且均尚未達惡害通知或使人無法容忍之不人道程度，難以陸海空軍刑法之凌虐部屬或刑法之恐嚇危害安全等罪責相繩，檢方認為，無事證足認彭等3名士官涉有刑責，偵結予以不起訴處分。

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