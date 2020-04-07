嗆防疫「根本沒罰100萬！」遭檢舉　桃園無業男：我用猜的

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊4月1日接獲衛福部轉交民眾檢舉函、告發J姓網友在臉書以及某平面媒體新聞討論區留言：「根本沒罰100萬，100萬只是作秀說說而已，只要說些人民愛聽的話，人民是很好安撫的」，遭衛福部認定為不實訊息，警方6日傳喚家住桃園市的葛姓男子（45歲）到案說明。

▲刑事局偵一大隊約談桃園市葛姓男子，他嗆政府防疫根本沒開罰100萬元遭警約詢，偵一大隊副大隊長許益祥說明案情。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵一大隊約談桃園市葛姓男子，他嗆政府防疫根本沒開罰100萬元遭警約詢。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵一大隊循線追查該葛姓男子臉書用戶真實身分，通知到案說明，經嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心函說明：並舉例台北市衛生局曾在3月11日針對中港澳入境民眾未依規定擅離居家簡易地點，桃園市衛生局也曾於3月12日寄出裁罰、上述案例裁罰金額都高達新台幣100萬元。

警方表示：截至109年3月29日全台共計5件違反居家檢疫相關規定遭裁罰100萬元，葛姓男子到案後，向警方表示因自己猜想、寫下自己的感覺張貼在臉書，未料就此觸法吃上官司。

刑事局指出，這類明顯與政府防疫裁罰措施不符的不實言論，將使民眾不信任中央流行疫情指揮中心發布之訊息，甚至不配合防疫措施，有可能影響疫情控制，警詢後依涉嫌違反「社會秩序維護法」63條散播謠言移送桃園地方法院簡易庭裁處。

警方再次呼籲民眾接獲來源不明或未經查實疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，應先向疾管署(https://www.cdc.gov.tw/)及中央流行疫情指揮中心查證內容是否屬實，以免影響全國防疫資訊之正確性，觸犯相關法令。

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