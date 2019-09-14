專走後門！埋伏防火巷潛民宅偷50萬...還有5家也被他狂掃

▲新北市1名無業男子專到台北市走後巷，潛民宅狂偷50萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

新北市1名無業男子，7月開始到中山區專挑有防火巷的民宅，趁住戶後門未關之際潛入行竊，其中1名住戶慘遭偷走50萬元，警方事後將人通知到案，清查之下竟在中山區犯下5起竊盜案件，訊後將男子依法函送。

警方調查，50歲的張姓男子平時無業，涉嫌從7月底至8月初，從新北市到北市中山區，專挑有防火巷的民宅，趁住戶後門窗未關妥之際，趁隙潛入再利用器具撬開抽屜，有住戶早上起床發現抽屜的50萬元不翼而飛。

事後警方通知張嫌到案說明，清查之後發現張嫌不只偷走50萬元現金，更涉及另外4起的住宅竊盜案件，警方訊後依照竊盜罪嫌將張嫌函送台北地檢署偵辦。

▲無業男專挑有防火巷的民宅潛入行竊，有住戶慘遭偷走50萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，有被害人早上起床盥洗或送小朋友上學返家時，才發現住家大門、窗戶遭打開，隨即查看家中四周，發現家中包包遭人動過、抽屜遭器具撬開，才驚覺遭小偷，損失現金、平板電腦、信用卡、證件等財物。

警方呼籲，夜深人靜是小偷住宅行竊最佳時機，民眾除了加強防盜措施外，也可以向警方申請各種免費防竊檢測服務。

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